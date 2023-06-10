攜毒違停遭按喇叭 台南2男追逐砸車被逮
台南市王姓男子和黃姓男子昨天不滿駕車違停購買檳榔時遭另輛汽車按喇叭，2度追逐對方及砸車後逃逸，警方獲報攔查逮捕，還在黃男身上起出毒品，依法送辦。
台南市警局永康分局今天告訴中央社記者，王男和黃男昨天下午駕車違停在永康區中山南路購買檳榔時，遭駕駛自小客車的男子按喇叭，王男等人不滿之餘，2度追逐對方，不僅踹車，還持路旁鐵桶、盆栽砸車，造成受害者汽車前、後擋風玻璃破裂，車門凹陷。
警方獲報後追緝，1小時內在永康區小東路攔查逮捕王男及黃男，且在黃男身上起出1包安非他命、1支針筒、2組毒品吸食器，訊後依毀損、恐嚇、妨害自由、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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