四海幫前幫主公祭！300警力盤查逾千人 查獲1名強盜通緝犯
四海幫前幫主「弟哥」張建英，上月病逝台大醫院享壽70歲，今四海幫與家屬在北市第一殯儀館舉辦公祭，中山警分局部署3百多名警力盤查、蒐證維護秩序，共計盤查1200多人，查獲1名強盜通緝犯，勤務期間狀況平和，無出現幫派相關旗幟、文字。
中山分局指出，此次幫派公祭，警方為防止幫派刻意動員、串聯幫眾彰顯勢力或藉機滋事，加強約制幫派，並在會場周遭依法劃設管制區，與北市刑大、特勤中隊與保安大隊等，共計部署300餘名警力，盤查、蒐證維護現場秩序。
警方指出，今勤務共盤查1200餘人，查獲林姓男子37歲林姓男子為強盜通緝犯，依法解送桃園地檢署歸案，其餘勤務期間狀況平和。
新修正組織犯罪防制條例第3條，明示或暗示為幫派犯罪組織成員而在公眾場所聚集3人以上，受該管公務員解散命令三次以上而不解散，可處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
中山分局長陳金城表示，本次公祭活動在期前強力約制，及事中嚴密部署管制下，並未出現與幫派相關之旗幟、文字或標誌等物，也未發現未成年者到場等不法情事。打擊黑道幫派是警方當前重要任務，對於任何挑戰公權力，危害治安之幫派組織，警方絕對強力掃蕩。
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