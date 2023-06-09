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四海幫前幫主今公祭 千人弔唁 300警如臨大敵當場查獲強盜通緝犯

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四海幫前幫主公祭千人弔唁 300警戒備查獲強盜通緝犯

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

四海幫前幫主「弟哥」張建英上月過世，今於台北市第一殯儀館舉辦公祭，由於組織犯罪防制條例甫修正，活動如何進行，黑白兩道格外關注；據悉，今午公祭有近千人到場弔唁，台北市警方布署300名警力戒備、盤查、蒐證，現場除查獲一名強盜通緝犯外，未有滋事。

四海幫前幫主「弟哥」張建英上月過世，今於台北市第一殯儀館舉辦公祭。記者李隆揆／攝影
四海幫前幫主「弟哥」張建英上月過世，今於台北市第一殯儀館舉辦公祭。記者李隆揆／攝影

立法院上月三讀通過組織犯罪防制條例修正案，其中被視為「明仁會條款」的第3條規定，以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示為犯罪組織成員，或與犯罪組織成員有關聯，在公共場所聚集3人以上，經該管公務員命令解散3次以上而不解散，最高可處3年以下徒刑，得併科300萬元以下罰金。

張建英上月過世，訂今午在台北市第一殯儀館舉辦公祭，是修法後首場「幫主級」大型公祭，政商界級各路江湖人士到場弔唁，活動如何進行、警方如何因應，外界十分關注，因此雙北、桃園皆有警官到場觀摩，台北市警察局局長張榮興也坐鎮現場。

警方表示，因應大型公祭活動，事前已多次派員約制相關幫派人士，此次勤務由轄區中山分局主導，刑警大隊、保警大隊、特勤中隊支援，在殯儀館周邊劃設管制區，布署逾300名警力戒備、盤查、蒐證，期間盤查858人，查獲因涉強盜案遭桃園地檢署通緝的37歲林姓男子，依法解送歸案。

今午公祭有近千人到場弔唁，台北市警方布署300名警力戒備、盤查、蒐證，現場除查獲一名強盜通緝犯外，未有滋事。記者李隆揆／攝影
今午公祭有近千人到場弔唁，台北市警方布署300名警力戒備、盤查、蒐證，現場除查獲一名強盜通緝犯外，未有滋事。記者李隆揆／攝影
台北市警方布署300名警力戒備、盤查、蒐證，現場除查獲一名強盜通緝犯外，未有滋事。記者李隆揆／攝影
台北市警方布署300名警力戒備、盤查、蒐證，現場除查獲一名強盜通緝犯外，未有滋事。記者李隆揆／攝影
今午公祭有近千人到場弔唁，台北市警方布署300名警力戒備、盤查、蒐證，現場除查獲一名強盜通緝犯外，未有滋事。記者李隆揆／攝影
今午公祭有近千人到場弔唁，台北市警方布署300名警力戒備、盤查、蒐證，現場除查獲一名強盜通緝犯外，未有滋事。記者李隆揆／攝影

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