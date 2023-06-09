影／工程開發公司出入複雜遭檢舉 警攻堅查獲毒品
新北市板橋區一間工程開發公司遭人檢舉人員出入複雜，警方昨持搜索票攻堅查獲毒品，逮捕陳姓男子共7人，查扣球棒2支、開山刀3把。陳男坦承涉嫌持有毒品，警詢後今依毒品罪嫌送辦，其餘6人採尿送驗後請問。
今年5月中民眾向新北市警局檢舉，指稱板橋區大智街一間工程開發公司出入複雜，疑似暗藏賭場，經查該處為警方所列管疑似幫派組合分子所經營的工程開發公司，警方蒐證後報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
板橋警方昨晚8時許，持搜索票攻堅查緝，當場查獲陳姓男子（21歲）、施姓男子（28歲）、劉姓男子（22歲）等7人，現場查獲K他命4包、K他命殘渣袋1包、K盤1個、K卡1片，查扣球棒2支、開山刀3支及手機10支，陳男坦承涉嫌有毒品。
警方另查獲商業本票1本、本票4張、借據2本又4張、借款客戶資料8張、汽車讓渡合約書4張、帳冊1本、收款申請書1本，施男供稱這些都是經他處理，屬公司所有。其餘劉男等5人辯稱只是到公司聊天，否認開毒趴。
警詢後將今將陳男依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘6人採尿送驗後請回。板橋警分局長黃南山表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查，他表示，警方將持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「 汙染源」，斬斷犯罪根源，淨化社會治安。
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