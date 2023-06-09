涉嫌以蘭花技術種大麻 嘉義男子遭起訴
今年2月間嘉義縣警方偵辦林姓男子涉嫌販賣毒品案時，循線查獲林父涉嫌在蘭花園種植大麻，產值約千萬元，所幸及時扣押大麻成品，尚未流入市面；今嘉義地檢署依違反毒品案提起公訴。
據起訴書，51歲林男去年3、4月間透過不詳網站，以每顆800元的價格，向不詳姓名賣家購買大麻種子約60顆，並利用其本身栽種蘭花的技術、設備及上網搜尋栽種大麻之相關資訊，在住處蘭花溫室內，進行培養、栽種。大麻植株成長後再培育幼株，分株幼苗移入盆栽內使之生長；大麻成株開花後，將大麻花剪下，烘乾使大麻花乾燥而達於易於施用之程度，再蒐集放入袋子中儲存，而接續製成含有第二級毒品大麻煙草。
案經警方今年2月21日調查林子販賣毒品案循線查獲林父涉嫌栽植大麻，並查獲大麻205株。
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