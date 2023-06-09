屁孩聚新北檢挑戰公權力…警察不忍了 霸氣開嗆帶回

新北地檢署昨天指揮三重警分局偵辦槍砲彈藥管制條例、犯罪組織條例等案件，帶回多名被告並移送偵查大樓進行複訊，但因被告疑似有幫派背景，眾多身穿黑衣的男女聚集偵查大樓前面等候友人，甚至大聲喧嘩，驚動轄區土城警分局到場關切，未料幫眾不理會警方軟性勸說，依舊逗留地檢署，讓警方無法忍受公權力受質疑，大聲喝斥並將無故逗留的13人帶回派出所盤查身分，幫眾才作鳥獸散。

新北市三重區仁義重劃區日前凌晨驚傳槍響，後來一名曾姓男子帶槍向新北市刑大投案，訊後依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例等移送。檢警持續偵辦此案，昨天再度發動搜索，又帶回7名被告，複訊後部分被告被檢方聲請收押禁見，其餘被告則諭知交保。

因被告疑有幫派背景，許多身穿黑衣男女陸續聚集偵查大樓，還有許多人亂吐檳榔汁、亂丟菸蒂，並大聲喧嘩，被在場守候其他案件的媒體直擊，驚動轄區警方到場，柔性勸說大家「不要太誇張，給點尊重」，未料眾人不予理會，依舊聚集偵查大樓門口大肆喧嘩，轄區清水派出所長曾進議無法忍受公權力受挑戰，向現場群眾大聲喝斥「我所長是怎樣！做假的嗎？」，土城分局偵查隊長薛光明亦帶隊到場支援，將現場無故聚集的13人帶回派出所盤查身分，群眾才散去。