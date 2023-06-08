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楊梅警捉通緝犯遭嫌持18公分刀劃傷頸部 警偵辦

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警分局草湳派出所鄭姓及陳姓員警，今接獲通報前往楊梅中山北路2段上的大樓內捉拿49歲李姓通緝犯，2員進入屋內後，李嫌立刻躲到房間內，經請鎖匠到場解鎖開門時，李嫌持刀衝出並劃傷鄭員右頸，不過李嫌父親立刻協助鄭員制伏李嫌，陳員也趕緊尋求支援，所幸鄭員未被傷及要害送醫無礙，全案詢後依殺人未遂及妨害公務通緝移送桃園地檢署偵辦。

今下午2時許，鄭員及陳員2人前往大樓內捉拿桃園地檢新發布妨害公務通緝犯，2人上樓後，李嫌家人協助開門，怎料李嫌一看到員警立即躲進房間內部出來，員警立即請鎖匠到場協助，怎料準備開門時，李嫌持18公分料理刀衝出，因房內狹小，鄭員遭李嫌持刀劃傷出7公分傷口，陳員右手指也被劃到輕微刀傷。

李嫌父見狀，立刻協助鄭員將李嫌制伏，陳員也即通知支援警力到場協助後續處理，所幸鄭員經送醫縫合傷口後，2員並無大礙，警詢後全案詢後依殺人未遂及妨害公務通緝移送桃園地檢署偵辦。

桃園楊梅警分局草湳派出所鄭姓及陳姓員警，今捉拿李嫌遭持刀砍傷，警依殺人未遂及妨害公務通緝移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅警分局草湳派出所鄭姓及陳姓員警，今捉拿李嫌遭持刀砍傷，警依殺人未遂及妨害公務通緝移送桃園地檢署偵辦。記者翁唯真／翻攝

通緝 桃園 妨害公務

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