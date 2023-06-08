快訊

鍾沛君控朱學恒強吻且還有其他被害人 徐巧芯、黃捷、雞排妹這樣說

鍾沛君控「肆無忌憚親了我」 朱學恒稱斷片道歉：的確犯錯

扯！私幼餵藥案說明會 突改一對一家長爆氣：到場才知

八里分關涉貪 檢方2度搜索3關員1業者交保

中央社／ 台北8日電

士檢偵辦基隆關八里分關人員涉收賄，日前發動第2波搜索，並約談海關人員、報關業者等12人，訊後向士院聲押禁見3名海關人員、1名業者；士院認為無羈押必要昨天裁定交保。

檢調獲報，指財政部關務署基隆關八里分關於民國108年揭牌成立，疑似有多名海關人員，涉嫌自109年起收受多家報關業者賄賂。

檢調調查，涉案的海關人員明知報關業者低報貨物價格與虛增人頭來分拆包裹至免稅門檻，卻涉嫌違背職務未予取締，並逕自放行報關業者由快速通關進口貨物，協助業者逃漏稅，不法所得約新台幣40萬餘元。

士林地檢署今年3月約談賴男等海關人員與報關業者，並向士林地方法院聲押禁見賴男等人獲准。檢察官清查相關單據與憑證時，查出另有其他海關人員、報關業者涉案。

士檢於6月6日發動第2波搜索，約談江姓、郝姓、顏姓海關人員及吳姓業者等12人，訊後依圖利罪、偽造文書罪等罪嫌，向士院聲押禁見江男等4人，其餘8人則請回與交保。

士院認為，江男等人尚無羈押之必要，昨天裁定江男等3名海關人員20萬元交保，吳姓業者10萬元交保。

海關 基隆

延伸閱讀

八里分關涉貪案 財政部：海關全力配合檢調不護短

台北港海關涉貪汙 助業者通關逃漏稅 檢方搜索約談12人

「618」大促銷尚未開始 大陸電商已讓南韓海關爆倉

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉貪遭約談 院方裁定羈押

相關新聞

澳豐基金倒閉 檢調兵分16路搜索

兆富財管顧問公司曾姓董事長涉嫌自2019年起，未經主管機關金管會同意，違反對外販售澳豐集團AA基金等境外基金。台北地檢署...

5億高中生命案太離奇網友號召上街頭 高大成籲：冷靜

五億高中生命案太離奇，引起網友不滿，組臉書社團「五億高中生要真相上街頭」，吸引逾千名網友加入；受家屬委託勘驗遺體的中山附...

遭黃國昌指控辦im.B案踢皮球 調查局否認

前立委黃國昌今在臉書上，指控檢調偵辦「im.B」吸金案，卻對主嫌曾耀鋒經營的川晟集團，同樣利用宜蘭「礁溪休閒渡假區自辦市...

台中第二市場滷肉飯客人被誤認刺死 黑幫凶嫌逃出境、共犯均判2年

台中第2市場知名山河滷肉飯去年6月發生命案，自稱中壢天道盟正義會男子林俊宏等10多人因打招呼誤認烏龍，林等持皮帶刀刺死黃...

退休院長獎章被撤銷 法院打臉司法院「只憑翁茂鍾筆記本不夠」

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，司法院撤銷他的一等司法獎章，並追繳5400元獎勵金，林不服提...

三峽女遭前男友痛毆跳樓驚動警 意外破毒品分裝場

41歲余姓女子，今天上午被人發現倒臥在新北市三峽區民生街一棟舊公寓一樓遮雨棚，警、消到場救援送醫，余女指控是被7、8名壯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦