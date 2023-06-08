八里分關涉貪 檢方2度搜索3關員1業者交保

士檢偵辦基隆關八里分關人員涉收賄，日前發動第2波搜索，並約談海關人員、報關業者等12人，訊後向士院聲押禁見3名海關人員、1名業者；士院認為無羈押必要昨天裁定交保。

檢調獲報，指財政部關務署基隆關八里分關於民國108年揭牌成立，疑似有多名海關人員，涉嫌自109年起收受多家報關業者賄賂。

檢調調查，涉案的海關人員明知報關業者低報貨物價格與虛增人頭來分拆包裹至免稅門檻，卻涉嫌違背職務未予取締，並逕自放行報關業者由快速通關進口貨物，協助業者逃漏稅，不法所得約新台幣40萬餘元。

士林地檢署今年3月約談賴男等海關人員與報關業者，並向士林地方法院聲押禁見賴男等人獲准。檢察官清查相關單據與憑證時，查出另有其他海關人員、報關業者涉案。

士檢於6月6日發動第2波搜索，約談江姓、郝姓、顏姓海關人員及吳姓業者等12人，訊後依圖利罪、偽造文書罪等罪嫌，向士院聲押禁見江男等4人，其餘8人則請回與交保。

士院認為，江男等人尚無羈押之必要，昨天裁定江男等3名海關人員20萬元交保，吳姓業者10萬元交保。