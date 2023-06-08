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5億高中生墜樓案 中檢傳急救護理師釐清案情

中央社／ 台中8日電

台中賴姓高中生墜樓案，法醫高大成曾提出，死者右手有不明針孔傷，可能被注射「氯化鉀」致死。檢方今天傳喚當時為賴生急救的護理師出庭，釐清急救過程與針孔傷是否有關連性。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父今年4月底過世，5月3日告別式，未料，隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。

賴母為追查兒子死因，委託律師自行蒐證，並委託法醫高大成到賴男墜樓處現勘及相驗遺體，高大成依據死者右手針孔、脖子有傷痕，研判賴男恐遭注射藥劑、殺害後丟下樓。

檢方今天上午以證人身分，傳喚當時為賴生急救的中國醫藥大學附設醫院護理師，她今天上午10時30分召開偵查庭釐清案情，直到中午12時46分才步出地檢署，媒體詢問她「為什麼被檢察官傳喚？」等問題，她皆未回應。

另外，高大成日前指出，死者可能被注射「氯化鉀」致死。賴母的委任律師許哲維今天接受媒體聯訪時表示，先前就有具狀聲請檢驗氯化鉀，但上次開庭檢方提供的毒物報告中並沒有注意到氯化鉀這項，也有口頭向檢察官表達做心臟與相關皮膚組織的切片，會不會進行相關化驗是檢察官的職權範圍。

檢方6日公布死者解剖鑑定報告指出，死亡原因符合高處墜落，並驗1000餘種毒物，未驗出酒精及毒物反應，檢方表示，後續將持續偵查，以期迅速釐清事實。

高大成 檢察官 護理師

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