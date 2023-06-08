台中滷肉飯攤殺人案 5人一審均判2年主嫌仍在逃

林男等7人去年6月間，前往台中1家滷肉飯攤用餐，與黃男一方發生口角，林男持刀將黃男刺死逃逸；台中地院今天依妨害秩序罪判處林男的同夥5人各2年徒刑，但林男與同夥溫男已潛逃出國。

根據檢方起訴書指出，林姓男子等7人於民國111年6月23日凌晨1時多，先前往台中市南屯區某夜店飲酒作樂，至同日清晨6時21分，再前往台中市中區第二市場內的滷肉飯攤位用餐。

其中林男陣營中的謝男，誤認前往店內用餐的被害人黃男為友人，上前打招呼後雙方略有不快，經同行友人勸和後，雙方紛爭平息，分別入座用餐。

雙方各自入座後，黃男欲找其他朋友用餐而拿起手機撥打，林男見黃男撥打電話，以為對方在召集人馬尋釁，雙方再起爭執，林男等7人往黃男座位附近聚集，開始持塑膠椅、木椅、湯杓、工業電扇等物對黃男及同行友人吳男等人攻擊。

林男再持折疊刀朝黃男身上揮刺，林男與同夥等一行人，見黃男倒臥血泊中，其他同行友人亦無力抵抗，便離開現場並乘車往桃園中壢方向逃逸，黃男因頭部撕裂傷、左胸2處穿刺傷等傷害，送醫後傷重不治。

檢警獲報後展開追查，先後逮捕林男的同夥游男等5人到案，但主嫌林男與溫姓同夥已潛逃出國，游男等5人經檢方偵辦後，去年10月間依殺人、傷害及妨害秩序等罪嫌起訴。

台中地院審理後，認定游男等5人涉犯妨害秩序罪，今天各判處2年徒刑。全案可上訴。