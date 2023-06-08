快訊

影／85公斤公熊左前肢困套索 活活脫水渴死命喪大雪山

遭控性騷慣犯 國家電影中心董事長藍祖蔚出聲了

原子少年小孩性侵未成年網美 「做了男生都會做的事」被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中第二市場滷肉飯客人被誤認刺死 黑幫凶嫌逃出境、共犯均判2年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中第2市場知名山河滷肉飯去年6月發生命案，自稱中壢天道盟正義會男子林俊宏等10多人因打招呼誤認烏龍，林等持皮帶刀刺死黃姓男子，林案發後和溫姓同夥潛逃出境通緝中，但林的弟弟及游姓、謝姓及2名邱姓男子均遭殺人罪嫌起訴，台中地院今改依妨害秩序罪判5人均2年徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，主嫌林男、溫姓（2人均在逃通緝中）和游姓（25歲）、謝姓（30歲）、林姓（29歲）、2名邱姓（23歲、19歲）等7名男子，2022年6月23日凌晨1點和朋友到台中夜店狂歡，一早6點再到山河滷肉飯吃早餐。

吃飯途中謝男誤認別桌的黃姓被害人是他朋友，打招呼後才發現是烏龍，卻引發林姓主嫌生氣質問「現在是怎樣」並走向黃，雙方經朋友調停一度和緩，後來黃打電話給朋友時，林又以為他在撂人尋釁，隨即引爆第二波衝突。

林姓主嫌等7各拿塑膠椅、木椅、湯杓、工業電扇朝黃男猛砸痛毆，林更持身上的皮帶刀朝黃揮刺，眾人見黃倒臥血泊才鳥獸散，黃最終因心臟遭刺破裂失血過多身亡。案發後林等鳥獸散，包括主嫌林男、溫男潛逃大陸，林的弟弟與其他4人逃亡過程紛紛落網，身上被起獲台胞證、人民幣。

檢方訊時，涉案多人均指證有看到林姓主嫌拿刀攻擊黃男，且「林的雙手都是血跡」，監視器也拍下林將刀子放在背後靠近，朝黃揮動後右手就沾染鮮血。法醫解剖發現，黃男脖子2處切割傷、1處畫傷，軀幹3處銳器傷，最終倒臥在地，而林等視若無睹，顯有不確定殺人故意。

檢方指出，最先落網的游男被警拘提要求打電話，卻趁機向親友說「警察在我旁邊」趁機通風報信，態度不佳，其餘4人經鳴槍仍拒捕、拉扯，並丟棄手機湮滅證據，依殺人罪起訴5人，請法院審酌林等害黃男死亡留下2名稚子，家屬痛苦男子承受，建請從重量刑。

台中第二市場知名滷肉飯去年6月發生命案，林姓主嫌仍在逃，其餘5名共犯被依妨害秩序判2年。圖／報系資料照
台中第二市場知名滷肉飯去年6月發生命案，林姓主嫌仍在逃，其餘5名共犯被依妨害秩序判2年。圖／報系資料照

延伸閱讀

竹縣掃蕩黑幫打詐 黃明昭今視察表達肯定

絕命毒梟雨林：南美黑幫入侵亞馬遜雨林的販毒盜伐犯罪

口角持鈍器打死台鐵加油工 凶嫌返現場滅證還裝沒事上班

這才不是滷肉飯！日本台灣祭賣「平民美食」 網友崩潰：誰讓你勾芡？

相關新聞

台中第二市場滷肉飯客人被誤認刺死 黑幫凶嫌逃出境、共犯均判2年

台中第2市場知名山河滷肉飯去年6月發生命案，自稱中壢天道盟正義會男子林俊宏等10多人因打招呼誤認烏龍，林等持皮帶刀刺死黃...

退休院長獎章被撤銷 法院打臉司法院「只憑翁茂鍾筆記本不夠」

最高行政法院前院長林奇福被控和富商翁茂鍾不當飲宴、接受餽贈，司法院撤銷他的一等司法獎章，並追繳5400元獎勵金，林不服提...

三峽女遭前男友痛毆跳樓驚動警 意外破毒品分裝場

41歲余姓女子，今天上午被人發現倒臥在新北市三峽區民生街一棟舊公寓一樓遮雨棚，警、消到場救援送醫，余女指控是被7、8名壯...

五億男案再傳新進展 檢方傳醫院護士到庭作證

台中地檢署偵辦賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓身亡案件，上午9點半傳賴母到庭半小時內迅速開完，隨後10點半再傳1名金色短髮陳...

才偷開「京葵」車釀禍880萬買回 車行再涉毒遭警查辦

今年4月29日竹聯幫明仁會前會長「京葵」委託林口一家車行，代售其賓士AMG G63卻被車行翁姓員工偷開出釀禍翻車，事後車...

走私船一出港就沉沒 無良船長竟拋棄輪機長還暗槓安家費 判刑1年

郭姓男子與呂姓、陳姓男子相約到香港密謀走私，結果船剛離開香港不久，就在外海進水沉沒，郭男、陳男及3名香港籍船員棄船逃入救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦