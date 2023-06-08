台中第二市場滷肉飯客人被誤認刺死 黑幫凶嫌逃出境、共犯均判2年

台中第2市場知名山河滷肉飯去年6月發生命案，自稱中壢天道盟正義會男子林俊宏等10多人因打招呼誤認烏龍，林等持皮帶刀刺死黃姓男子，林案發後和溫姓同夥潛逃出境通緝中，但林的弟弟及游姓、謝姓及2名邱姓男子均遭殺人罪嫌起訴，台中地院今改依妨害秩序罪判5人均2年徒刑，可上訴。

檢方起訴指出，主嫌林男、溫姓（2人均在逃通緝中）和游姓（25歲）、謝姓（30歲）、林姓（29歲）、2名邱姓（23歲、19歲）等7名男子，2022年6月23日凌晨1點和朋友到台中夜店狂歡，一早6點再到山河滷肉飯吃早餐。

吃飯途中謝男誤認別桌的黃姓被害人是他朋友，打招呼後才發現是烏龍，卻引發林姓主嫌生氣質問「現在是怎樣」並走向黃，雙方經朋友調停一度和緩，後來黃打電話給朋友時，林又以為他在撂人尋釁，隨即引爆第二波衝突。

林姓主嫌等7各拿塑膠椅、木椅、湯杓、工業電扇朝黃男猛砸痛毆，林更持身上的皮帶刀朝黃揮刺，眾人見黃倒臥血泊才鳥獸散，黃最終因心臟遭刺破裂失血過多身亡。案發後林等鳥獸散，包括主嫌林男、溫男潛逃大陸，林的弟弟與其他4人逃亡過程紛紛落網，身上被起獲台胞證、人民幣。

檢方訊時，涉案多人均指證有看到林姓主嫌拿刀攻擊黃男，且「林的雙手都是血跡」，監視器也拍下林將刀子放在背後靠近，朝黃揮動後右手就沾染鮮血。法醫解剖發現，黃男脖子2處切割傷、1處畫傷，軀幹3處銳器傷，最終倒臥在地，而林等視若無睹，顯有不確定殺人故意。