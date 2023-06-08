三峽女遭前男友痛毆跳樓驚動警 意外破毒品分裝場

41歲余姓女子，今天上午被人發現倒臥在新北市三峽區民生街一棟舊公寓一樓遮雨棚，警、消到場救援送醫，余女指控是被7、8名壯漢逼迫跳樓，經警方調查余女應是不堪被前男友毆打，才會選擇跳樓求救，目前已攔下余女前男友林男人車，還在車內搜出大量毒品，一併帶回偵辦，警詢後將依家暴、傷害及毒品等罪嫌送辦。

據了解41歲余姓女子半年前與33歲林男認識，兩人互相吸引進而交往成為情侶。但因彼此個性殊異，蔡女日前提出發手，但林男遲遲不願放手。昨天晚上余女返回林男位於新北市三峽區民生街租處，拿回她的吹風機，兩人再因分手問題互起口角，林男一時衝動動手痛毆余女，並限制她的行動。

今天上午約10時許，林男的另名友人來到租屋處，只見余、林兩人又爆發口角，過程中林男疑又動手毆打余女，導致她不堪被打選擇從4樓租處跳下，當場墜落一樓遮雨棚。林男見前女友墜樓，沒多加理會也沒打電話向警消救救，而是帶著大量毒品、讀咖啡包駕車逃離現場。

警、消獲報派員迅速趕抵，協助將蔡女救下送醫急救，所幸她意識清楚沒有生命危險留院治療。由於蔡女送醫途中余女醉語向警、消表指控，她早上被7、8名壯漢強押到民生街這棟舊公寓內，旋即上4樓逼迫跳樓，讓警不敢大意追查林姓前男友下落。

同時警在當地里長陪同下進入林男租屋內，才一踏進屋內既聞到濃濃毒品安非他命味道，初步勘察現場，屋內不但有毒品分裝工具，還有毒品分裝袋、咖啡包外包裝及可疑粉末。

經警通報線上攔截圍捕，於新北市三峽區攔下林男人車，並在車內搜出大量毒品安非他命（數量待查）、毒品咖啡包等證物，一併帶回偵辦，警詢後將依家暴、傷害及毒品等罪嫌送辦，同步依家暴法通報相關單位，請社工到場協助，並協助幫余女聲請緊急保護令。

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