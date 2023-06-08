幼兒園餵藥、三級毒品巴比妥恐影響兒童智能 醫揭背後龐大隱憂

新北市某私立幼兒園傳出幼教人員對幼童投餵安眠藥品，已在幼童身上驗出「巴比妥」的藥物反應。毒物醫師指出，巴比妥為中樞神經抑制劑，過往用在嚴重癲癇症狀，現在已少使用，一旦使用過量，恐導致呼吸中止，同時也具有成癮性。小兒科醫師則指出，將「孩子弄睡」這樣需求的背後，是否有更大的社會議題需要討論？

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，新北幼兒園孩童體內檢出巴比妥（Barbital）藥物反應，而巴比妥在臨床上屬於中樞神經抑制劑，使用於治療嚴重癲癇、失眠、鎮靜、誘導麻醉等；使用過量最嚴重將導致呼吸中止，易產生生理依賴性、嗜睡、步履不穩、注意力不集中、記憶力和判斷力減退等症狀，巴比妥甚至具有成癮性，因此國內列為「第三級管制藥品」與「第三級毒品」，不是一般人可以取得。

顏宗海說，巴比妥外觀為紅色藥丸，亦稱作「紅中」，由於副作用強烈，目前臨床多使用更好的藥物處理癲癇，是不常使用到的藥物。同時，巴比妥代謝約3天就能夠代謝出體外，成人患者3天後就難驗到該成分；若是在幼童身上長期使用，器官發育尚未完成，代謝藥物可能需要更久，但頭髮檢體至少3個月內都可驗出藥物反應，但得要國內少數特定實驗室才可檢驗。

兒科名醫、馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示，孩童在成長過程當中需要大量活動，活動力旺盛是孩童相當基本的需求，小孩就是「會跑、會跳、會叫」，沒辦法控制在大人想要的時間內「想睡就睡」。

黃瑽寧說，社會應該對於兒童的基本需求有所了解，也並非所有的兒童需求都要滿足，大人可以扮演起提醒的角色，而非想要將「孩子弄睡」；換個角度思考，幾乎每個托育機構，都有制式化的「午休時間」。究竟孩子睡午覺是家長的期待，或者是身心俱疲的老師，唯一可以喘息的時間？唯有整體工作環境改善，才可能避免兒虐事件再次出現。