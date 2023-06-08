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才偷開「京葵」車釀禍880萬買回 車行再涉毒遭警查辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今年4月29日竹聯幫明仁會前會長「京葵」委託林口一家車行，代售其賓士AMG G63卻被車行翁姓員工偷開出釀禍翻車，事後車行以880萬買回。這個月1日警方於這間車行臨檢，赫見二樓桌面上擺放著K盤及吸食工具，當場將28歲劉姓男員工帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

據了解今年4月29日竹聯幫明仁會前會長「京葵」委託新北市林口區中北二街一家改裝車行，代售一輛賓士AMG G63，車行老闆與另名翁姓員工卻將車偷開出去發生車禍翻車，不得不車行以880萬代價原車買回。

這個月1日警方派員前往改裝車行臨檢，當場在二樓桌上發現K盤及吸食工具，經詢問28歲劉姓男員工坦承吸食一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在新北市林口區中北二街一家改裝車行查獲毒品，該車行今年4月才因偷開竹聯幫明仁會前會長「京葵」釀禍880萬買回。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市林口區中北二街一家改裝車行查獲毒品，該車行今年4月才因偷開竹聯幫明仁會前會長「京葵」釀禍880萬買回。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市林口區中北二街一家改裝車行查獲毒品，該車行今年4月才因偷開竹聯幫明仁會前會長「京葵」釀禍880萬買回。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市林口區中北二街一家改裝車行查獲毒品，該車行今年4月才因偷開竹聯幫明仁會前會長「京葵」釀禍880萬買回。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市林口區中北二街一家改裝車行查獲毒品，該車行今年4月才因偷開竹聯幫明仁會前會長「京葵」釀禍880萬買回。記者曾伯愷／翻攝
警方在新北市林口區中北二街一家改裝車行查獲毒品，該車行今年4月才因偷開竹聯幫明仁會前會長「京葵」釀禍880萬買回。記者曾伯愷／翻攝

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