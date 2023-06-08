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走私船一出港就沉沒 無良船長竟拋棄輪機長還暗槓安家費 判刑1年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

郭姓男子與呂姓、陳姓男子相約到香港密謀走私，結果船剛離開香港不久，就在外海進水沉沒，郭男、陳男及3名香港籍船員棄船逃入救生艇，呂男因不敢跳海與船一起消失，郭男獲救後，卻未通報呂男也遇難，還暗槓金主給呂男家屬的安家費，被法官依依遺棄、侵占等罪判徒刑1年。可上訴。

判決指出，2017年10月間，郭男找來呂男、陳男一起到香港開船，準備前往麻六甲海域從事走私，同年11月1日晚間，郭男等人在香港接上「九龍」、「阿豪」及船主「阿智」等3名香港籍船員、船主後，深夜從香港出發。

但船行駛到香港南ㄚ島附近海域，就因不明原因進水沉沒，郭男與其他船員等5人跳到救生艇上，擔任輪機長的呂男不敢跳船，隨著船舶沉沒海中，後來正巧一艘丹麥籍郵輪經過，將郭男等5人救援上船。

郭男擔心一行人從事走私的目的被警方發現，製作筆錄時刻意隱瞞呂男也在船上，向香港警方稱船上僅有5人，害救難單位錯失救援的黃金時間。

之後郭男回台，擔任金主的「阿智」稱會提供20萬元港幣給呂男家屬，同年12月間，阿智匯款73萬元台幣至郭男帳號，請郭男將這筆「安家費」轉交給呂男妻子。

沒料郭男僅交出19萬元，剩餘54萬元都放入自己口袋，呂妻後來輾轉得知原來「阿智」提供的安家費有73萬元，發現郭男暗槓後，氣得報警。

檢警獲報展開追查，郭男到案後坦承犯行，高雄地院審理時，法官認為郭男身為船長，卻隱瞞呂男落海遇難情況，害相關單位無法立即展開救援，使呂男迄今生死未卜，還侵占54萬元「安家費」，考量他犯後態度尚可，依遺棄罪判徒刑7月、侵占罪判徒刑7月，合併應執行徒刑1年，可上訴。

郭姓船長到香港密謀走私，卻在香港外害拋棄遇難的呂姓船員，還暗槓安家費被判刑。示意圖。本報資料照片
郭姓船長到香港密謀走私，卻在香港外害拋棄遇難的呂姓船員，還暗槓安家費被判刑。示意圖。本報資料照片

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