台南四分局3所長逕行搜索毒蟲有誤 檢方列他字案傳喚調查

台南市警四分局安平派出所長林文宏3月間巡邏時，發現梁姓男子騎機車違規右轉攔下盤查，梁聯繫父親到場，被發現背包內藏有針筒，梁父奪走背包拒絕查看，林通知華平、育平兩所長支援，認罪證有遭湮滅之虞逕行搜索，法官事後認其適法有誤，檢方以他字案7月傳喚3所長調查。

據調查，安平所長林文宏3月間執行巡邏勤務時，發現39歲梁男騎機車違規右轉，在路口攔停後盤查，梁男以電話聯繫65歲父親到場，並同意打開黃色背包供警方查看，雙方同時發現背包內藏有注射針筒，梁父隨即奪去背包並夾在腋下，拒絕警方繼續查看。

林所長立即請求線上警力，包含華平所所長高世賢、育平所所長吳尚謙等人到場支援。林等人認情況急迫，犯罪證據有遭湮滅藏匿之虞，逕行搜索梁父夾在腋下的黃色背包，並查獲安非他命一包(含袋毛重0.59公克)、毒品吸食器一組及注射針筒一支等物證，當場逮捕。

警方將梁姓父子帶返所內調查，梁男經初篩呈二級毒品陽性反應，隨後將父子2人依涉違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，至於逕行搜索部分函報台南地檢署。

然而，該逕行搜索，經台南地方法院以「警察發動逕行搜索，客體限於「處所」，適法有誤，予以撤銷。」裁定駁回；台南地檢署認分局有違反刑訴法搜索之虞，即以他字案7月間傳喚林、高、吳等3位所長調查。

台南市警四分局長王子雄表示，為淨化治安，員警積極查緝毒品，依法移送犯嫌並報請法院核定。他說，有關所長因執行勤務遭傳喚調查部分，將依公務人員因公涉訟輔助辦法提供協助及委任律師事宜。