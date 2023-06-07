雲林斗六紅衣男屍被友丟包 父痛心：怎麼沒送醫救人

雲林縣斗六市上月29日有民眾在一處竹林邊發現一名紅衣男子倒臥地上已無氣息，身上無明顯外傷，據了解，該名44歲高姓男子是毒品人口，身上有注射痕跡，為何倒臥在外，檢警已掌握一名嫌疑人；死者父親今難過表示，兒子友人有來家中道歉，說自己太心慌所以「丟包」，但他認為應該要將人送醫，說不定還有救。

高男與妻育有4名孩子，與父母三代同堂，定居古坑鄉。高父說，曉得兒子之前有碰毒，不過他最近表現正常，每天都會與他和太太一起到蕃茄園工作，或做雜工貼補家用，生活沒有出現異狀。

高父回憶，直到事發當天近午，兒子接到友人電話便開著小貨車到住家附近土地公廟與其會合，2人共乘友人座車出門，幾小時後就接到死訊，家人震驚又難過。

「他一直說歹勢！」高父難過表示，事後吳男有到家中道歉，但沒有說明2人當時在做什麼事，只說當下看到高不對勁，情急之下就把他丟包在路邊，高父直呼「那也要送醫才對！」令人不勝唏噓的是，其陳屍地點離住家村莊不到3公里，但卻再也回不了家。

據了解，高男確為毒品人口，身上有注射過的痕跡，遺體被發現時，身上無明顯外傷或大量血跡，家屬在事發隔日已前往現場招魂；雲林地檢署表示，初步相驗男子為非自然死亡，已進行解剖釐清死因，目前由法醫研究所鑑定中，報告尚未出爐。

至於死者究竟是否吸毒過量遭到丟包，及身上注射痕跡是生前或死後留下，檢警已調閱監視器畫面追查可疑車輛，抽絲剝繭逐一釐清後，掌握到可能涉嫌車輛及1名嫌疑人，但死者死亡是否與其有關，仍待查證。

檢警目前在追查上游毒品來源，對於相關案情細節不便透露，高男的確切死因待解剖報告出爐後可望釐清。