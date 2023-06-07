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影／一大包毒直接放車內 新北保大警取締違停意外逮毒蟲

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

33歲蔡姓男子與30歲楊姓男子日前將車違停在新北市土城區某生活百貨，2人進店購物卻忘了將車內重達17.89公克的安毒藏好，巡邏警經過探查發現，旋即進入店內將2人帶出，蔡男錯愕自己沒藏好，人贓俱獲，詢後2人皆被依法送辦。

警方表示，日前保大警巡邏時，在土城四川路某生活百貨前看見違停車輛，上前以手電筒探查時，發現一大包白色不明粉末直接放在副駕駛座上，保大警立刻進入店內將蔡男、楊男帶出。

楊男供稱車子是向朋友借的，開車的是蔡男，但就在警方詢問白色粉末是什麼的時候，蔡男脫口一出「沒藏好」，警方立刻起疑繼續追問，蔡男才坦承那包是安非他命。

警方隨後又在車內扶手置物箱搜出0.51公克安毒、2根K菸，蔡男、楊男也被警方帶回偵詢，詢後依毒品罪嫌送辦。

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一大包毒就直接放車內！新北保大警取締違停意外逮毒蟲。記者李易昌／翻攝
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一大包毒就直接放車內！新北保大警取締違停意外逮毒蟲。記者李易昌／翻攝
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一大包毒就直接放車內！新北保大警取締違停意外逮毒蟲。記者李易昌／翻攝
一大包毒就直接放車內！新北保大警取締違停意外逮毒蟲。記者李易昌／翻攝
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違停 毒品

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