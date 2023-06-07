員林警方抓偷車賊 竊嫌撞壞4警車 1警1路人受傷
彰化縣員林市昨晚發生劉姓毒蟲拒捕衝撞警車，還波及一名機車騎士，圍捕過程中劉嫌撞壞4輛警車，也造成東山派出所長朱祐禎與機車騎士受傷，所幸送醫後均無大礙，劉嫌落網後，並在其車中起出海洛因、安非他命等毒品。
41歲劉姓嫌犯上月在埔鹽鄉彰水路偷了一輛價值百萬的Lexus汽車，本月5日再到大村鄉美港路路旁偷取車牌，掛上Lexus汽車，6日晚間到員林市找朋友，被警方鎖定，昨晚警方發現劉嫌將車停放在員林市山腳路一處出租套房前，在9點40分劉嫌要離去時，警方見時機成熟上前欲逮人。
員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，但劉嫌拒捕，逃離過程中前後撞擊圍捕的警車，還波及一名路過的楊姓機車騎士，造成騎士摔倒受傷，一共也撞壞4輛警車，警方後來圍堵住車子，並以噴辣椒水制伏劉嫌，東山派出所所長朱祐禎要將劉嫌拉下車時，拒捕的劉嫌還造成朱祐禎兩手臂擦傷。
警方在劉嫌車內找到毒品海洛因、安非他命、Ｋ菸、吸食器、及作案工具，依妨害公務、竊盜、毒品、傷害等罪嫌將劉嫌移送彰化地檢署偵辦，並將擴大偵辦追查毒品來源。
朱祐禎才剛上任東山所所長第一天，就碰上竊嫌毒犯衝撞警車案，他一馬當先圍捕劉嫌，雖然受傷，就醫後已無大礙。
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