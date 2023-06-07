天註定？紅燈右轉遇警攔查 桃園2通緝犯意外落網
桃園市大園區一名33歲陳姓男子昨晚載著邵姓友人返回宿舍途中，因紅燈違規右轉遭巡邏員警攔下，警方盤查兩人身分，發現不僅陳男涉嫌侵占及毒品案件遭到通緝，連後座的邵男也是一名詐欺通緝犯，隨即將兩人逮捕依法解送歸案。
大園分局潮音派出所員警於昨晚9點多巡邏行經大觀路與潮音路一段路口，發現一輛機車紅燈違規右轉，員警立即上前攔查，陳男卻表示沒帶證件，且記不得身分證字號，試圖規避查緝，但在員警的不斷詢問下，陳男自知法網難逃才說出自己的年籍資料。
結果警方一查陳男身分，發現他涉嫌侵占、毒品案，分別遭桃園、宜蘭地檢署通緝，員警將陳男逮捕後，接著盤查後座邵男，意外發現他竟也涉嫌詐欺案遭彰化地檢署通緝。
邵男得知後大吃一驚，表示日前才因詐欺通緝被警方帶到地檢署開庭，不懂為何又遭通緝，而經警方查詢後，確認兩件通緝為不同案件，邵男雖然無奈也只能配合查緝，警方隨後將兩人帶返所偵辦，詢問後依法解送歸案。
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