竹聯戰堂涉打車行老闆、搶金項鍊 警抓4人組織犯罪、強盜送辦

竹聯幫戰堂成員蔡姓男子，夥同朋友3人到北投承德路六段一家修車行找蔣姓老闆談判，蔡男疑不滿蔣的態度，4人涉持辣椒水、棍棒毆打蔣，造成頭部流血撕裂傷。蔣姓老闆指控，蔡等人趁亂搶走他的脖子上的2兩重的金項鍊，價值約14萬元。北投警方循線在台中、淡水查獲蔡等4人到案，查扣子彈、毒品，但沒找到金項鍊。全案依強盜、組織犯罪防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方指出，今年6月4日凌晨1時許，承德路六段某車行報案，遭竹聯幫戰堂28歲蔡男等人毆打，搶走脖子上的金項鍊。蔣姓老闆指控，他被打得暈頭轉向，清醒後發現脖子上的金項鍊不見了，只剩下金項鍊上的玉佩，損失約14萬元。

警方獲報到場，莊姓老闆頭部流血受傷送醫，隨後組成專案小組追人，從淡水、台中等地，陸續查獲蔡姓主嫌，及共犯40多歲林男、張男、紀男到案，全案除了蔡男是竹聯幫戰堂成員，其餘3人初步清查無幫派註記。

警方追查，蔡男到車行找莊男論，過程中讓蔣男和幫派其他成員通電話，原本打算之前的糾紛到此為止，不料，蔡男等人突然不滿蔣男態度，一言不合爆發衝突。蔡等人涉嫌朝蔣男噴辣椒水，還持棍棒毆打，搶走脖子上的金項鍊後逃離現場。