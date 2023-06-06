詐騙機房隱身竹北熱鬧市區 警破門攻堅逮7嫌

新竹縣21歲邱姓男子承租竹北市東興路一棟透天作為詐騙機房，還公然在網路上招募詐騙成員，再假冒中國大陸公安撥打網路電話詐騙民眾。新竹縣警察局接獲情資，上月底持搜索票攻堅，逮捕邱男等7名嫌犯，其中3人還從2樓陽台跳下，導致腳部受傷，但仍被逮捕，全案訊後依組織犯罪、詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，邱男等人承租竹北市區一棟5樓透天做為第一線話務機房，還公然在網路上招募成員。新竹縣警察局接獲情資後，立即由竹北、橫山分局、縣刑大科偵隊及刑事局偵查第二大隊共同組成專案小組，並於5月30日持搜索票進行攻堅。

警方破門而入後，查獲屋內7人正假冒中國公安，利用網路電話以「假檢警」等詐騙老哏欺騙中國大陸民眾，其中3名嫌犯聽聞攻堅聲響，還從2樓陽台跳下逃逸，不過隨即遭埋伏的警員逮捕。