涉掃射歸仁民宅繳1長1短槍自首 他疑債務心生不滿

51歲柯姓男子疑遭追討債務不滿，昨天清晨涉到債主、台南1名地方角頭的歸仁區住處外涉開10多槍後，隨即前往歸仁警分局自首，繳出1把改造的衝鋒槍及1把制式手槍，還有100多發子彈；檢方訊後依槍砲、恐嚇罪嫌聲請羈押，台南地院認為他涉嫌重大、有再次前往尋仇開槍的可能准押。

據了解，全案起因南關線某角頭的手下日前向柯姓男子催討債務，該名角頭手下疑持槍以槍口比著柯，讓柯感受到生命威脅，心生不滿才持槍前往洩憤；不過警方對此說法不願表示意見，不排除賭債或與其他債務類型有關。

柯姓男子到案後供稱與被開槍民宅屋主「有債務糾紛」，但警方見他犯後迅速帶槍認罪，態度從容，也不排除他只是出來頂罪的人，正依柯的供詞、交往對象，及被害人是否與人結怨、地緣關係追查是否是有人教唆去開槍，正追查幕後是否有指使者。

警方查出，柯姓男子昨天清晨5點多，到歸仁區成功路的民宅門口，隨即掏槍射擊，鐵門上留下10多處彈孔，做案後隨即到歸仁警分局歸南派出所自首，表示「我要繳槍」，同時拿出1把衝鋒槍、1把手槍及100多發子彈，經鑑定長槍為改造、短槍為制式。

柯姓男子承認開槍，檢警清查才得知遭槍擊的屋主也有來頭，依槍砲、恐嚇罪嫌送辦，檢方訊後聲請羈押，並正擴大追查有無共犯、槍枝來源等。