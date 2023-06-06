台南又槍響 警懷疑頂罪

柯姓男子昨天涉開槍掃射民宅後，隨即到歸仁警分局自首，警方正深入追查案情。記者李文德／攝影 五十一歲柯姓男子前天清晨到台南歸仁區一名地方角頭住處外連開十多槍，隨即前往歸仁分局自首，繳出一把改造衝鋒槍及一把制式手槍，柯供稱因債務糾紛，但交代不清，檢方訊後依槍砲、恐嚇罪嫌聲請羈押獲准。

警方認為，柯「爽快認罪」、面對員警對答如流，極可能只是「頂罪小弟」，正釐清交往對象、供詞和被害人背景，追查是否幕後有指使者。

警方調查，柯姓男子前天清晨五點多，到歸仁區成功路被害人家門口，掏槍連續射擊，鐵門上留下十多處彈孔，做案後隨即到歸仁警分局歸南派出所自首，稱「我要繳槍」，同時繳出一把改造衝鋒槍、一把制式手槍及一百多發子彈。

由於被槍擊的屋主在當地也有來頭，警方認為案情不單純，除追查真正動機，也嚴防火併。據了解，柯疑因該名角頭手下日前討債曾持槍以槍口比他，心生不滿開槍洩憤；對此警方不證實。