台南88槍槍擊案地院開庭 被告蔡金郎矢口否認涉案

台南學甲88槍槍擊案，地方法院今天傳喚被告蔡金郎等4人，蔡金郎否認涉案，蔡的律師以孔祥志自稱作案槍枝是ACC衝鋒槍，非檢方起訴MP5衝鋒槍，請求判蔡無罪。法官將傳喚鑑定證人作證，查明被告楊展華和謝俊誠於2021年12月30日北上取回槍枝，是否與年11月10日孔祥志作案槍枝相同，裁定後核辦。

法官今天第二次開準備程序庭，傳喚被告郭建彰、謝俊誠楊、楊展華及蔡金郎4人開庭。 郭建彰否認共同涉犯槍彈及恐嚇危害安全罪嫌，承認曾移動孔祥志作案機車及擦拭機車車把指紋。楊展華對檢方指控他涉犯共同涉犯槍彈及恐嚇危害安全罪嫌全部否認。

謝俊誠否認共同涉犯槍彈及恐嚇危害安全罪嫌，但承認寄藏槍枝，但他表示，他寄藏槍枝不知道是否與孔祥志作案用為同一把槍。

楊展華的律師要求傳喚刑事警察局技士施騰凱作證，以查明楊展華和謝俊誠北上取槍，是否與孔祥志作案的槍枝為同一把槍。 檢察官說，屆時如果傳喚專家證人到庭作證，以書狀一併聲請是否傳喚南市刑大科偵隊長蘇毓翔作證。

法官表示，爭質疑點包括孔祥志作案機車是否為郭建彰提供，是否構成構成共同犯意。 楊展華及謝俊誠爭點部分，2021年12月30日2人北上取回槍枝，是否與同年11月10日孔祥志作案槍枝相同，如是，是否構成共同犯意聯絡。