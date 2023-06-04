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誆投資「生基位」可改運 詐團面交取款約到一票警察

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹縣警察局竹北分局近來接獲民眾報案，指稱接到「小楊投資」的專員來電，對方稱投資活人棺材「生基位」不但可以改運，賣出還能高額獲利，民眾佯裝受騙，私下與警方合作。警方順利在雙方面交時，逮捕20歲楊男和23歲劉男，並查扣詐騙所得40餘萬元及詐騙用契約書、手機、毒品等，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。

警方指出，警方近日接獲一名婦人報案，表示接獲「小楊投資」的專員來電，對方稱購買位於新北市金山區土地「生基位」可以改運、轉售還能有高獲利等。該婦人起初信以為真，雙方加Line私聊，對方見婦人已上鉤，便要求面交收取40萬元訂金，婦人這時才驚覺被詐騙，向警方報案。

竹北分局偵查隊得知後決定將計就計，並與六家派出所成立專案小組，雙方相約6月2日下午2時許至超市交付40萬，警方也佈下警力在超市外埋伏。不久後，果然見一名西裝筆挺的男子徒步走進店內，並與受害婦人攀談，警方全程蒐證完成後，見時機成熟時，立即衝上前當場逮捕楊姓男子以及在外面把風的劉姓男子。

警方也在兩人身上，起獲犯案用工作手機3支、行騙用契約書、被害人名冊及贓款40萬元等證物，同時也查獲安非他命22.27公克，全案依詐欺、毒品罪嫌移送法辦。

警方呼籲，社群網站、電話等投資陷阱多，容易遭詐騙，提醒民眾投資一定要謹慎、小心，慎選政府立案、合法之交易管道，避免受騙上當，若有疑問可打165專線諮詢，或打110報警求助。

警方也在兩人身上，起獲犯案用工作手機3支、行騙用契約書、被害人名冊及贓款40萬元等證物。圖／警方提供
警方也在兩人身上，起獲犯案用工作手機3支、行騙用契約書、被害人名冊及贓款40萬元等證物。圖／警方提供
警方全程蒐證完成後，見時機成熟時，立即衝上前當場逮捕楊姓男子以及在外面把風的劉姓男子。圖／警方提供
警方全程蒐證完成後，見時機成熟時，立即衝上前當場逮捕楊姓男子以及在外面把風的劉姓男子。圖／警方提供
一名西裝筆挺的男子徒步走進店內，並與受害婦人攀談。圖／警方提供
一名西裝筆挺的男子徒步走進店內，並與受害婦人攀談。圖／警方提供

詐騙 毒品

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