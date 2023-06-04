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爸爸留千萬土地全變賣 台中男月花50萬買毒「害了了」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓男子染毒癮，經常找朋友開趴吸毒，市刑大近日出動特警前往沙鹿區攻堅抓人，帶回許男、查扣市價16萬元的海洛因、安非他命等毒品，許移送地檢署時毒癮發作送醫。經查，許家境不錯，去年才賣掉父親遺留土地，得款千萬元，但每月吸毒所需達50萬元，根本入不敷出，警方感嘆「害了了（台語：沒希望）」。

台中市刑大偵六隊偵辦毒品案件，查出沙鹿區許姓男子疑持有大量毒品，除了找朋友開毒趴享樂之外，也會轉讓、轉賣給朋友，市刑大經蒐證後，報請苗栗地檢署檢察官指揮，近日持搜索票前往苗栗、台中沙鹿、清水等地搜索，查獲許男等人到案。

另外查扣毒品海洛因4包（重15.3公克）、安非他命5包（重35.8公克）、14.5萬元、手機等贓證物，全案詢後將許男依違反毒品危害防制條例，移送苗栗地檢署偵辦，移送時許男還因毒癮發作，被送往醫院治療，檢方訊問後命許以3萬元交保。

經查，許男平時無業，從事販售高價檀香工作，收入好時，每月可能有數十萬元收入，但業績差時，也可能零收入，不過許男的父親在去年過世後，留下價值千萬的土地，許賣掉後，因已染上毒癮，經查找朋友開毒趴，每月購買毒品費用達數十萬元，也讓辦案人員咋舌，直呼毒品讓人「害了了（台語：沒希望）」。

台中市刑大提醒，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了會傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，警方將持續落實「安居緝毒」精神，掃蕩毒品，淨化社會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市許姓男子變賣父親千萬土地遺產，每月花數十萬元買毒，警方近日將他查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子變賣父親千萬土地遺產，每月花數十萬元買毒，警方近日將他查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子變賣父親千萬土地遺產，每月花數十萬元買毒，警方近日將他查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子變賣父親千萬土地遺產，每月花數十萬元買毒，警方近日將他查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子變賣父親千萬土地遺產，每月花數十萬元買毒，警方近日出動特警等單位，前往苗栗、台中海線等地搜索。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓男子變賣父親千萬土地遺產，每月花數十萬元買毒，警方近日出動特警等單位，前往苗栗、台中海線等地搜索。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市 吸毒

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