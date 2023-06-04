持刀搶走神壇乩童3萬元 為求交保想出這招法院不准

陳姓男子去年6月間到林姓男子住處，拿刀抵住林男腰間「我被錢逼到了，要錢」，洗劫3萬元後逃逸，陳男被逮後自稱是不滿林男假藉宗教名義對他女友斂財，還稱是林「自己塞錢」給他，陳男說法不被法官採信，橋頭地院審理後，依侵入住宅攜帶凶器強盜罪，重判陳男7年3月。

陳男收押迄今，案子上訴到高雄高分院，陳男聲請具保停押，稱可以用林男名義捐贈2000付老花眼鏡給各監獄，或是要他帶電子腳鐐也願意，只要讓他交保回去陪伴失智母親，但法官認為他犯案情節重大，駁回他聲請。

判決指出，林男在高雄六龜開設神壇幫人改運，陳男2022年3月和張姓女子交往，去年6月19日，他聽聞張女曾經被林男以宗教名義騙財騙色後不滿，從張女口中得知林男收入可觀，於是假藉要去找林男討公道，請張女開車載他去找林男理論。

陳男抵達後，見一旁荔枝園有機油油桶，於是偷了一個郵筒後，裝入汽油闖入林男住家，趁林男準備晚餐時，從後方持水果刀抵住林男腰間，恫嚇林男「我被錢逼到了，要錢」。

眼見林男不從，陳男押著林男到神明廳，將準備好的汽油倒出後，再逼林男「到底要不要拿出來，不然要殺死你」、「要不要拿出來，不然要放火燒」，最後洗劫林男身上3萬元後逃逸。警方獲報後到場採證，案發8天後在台南逮到陳男，檢方訊後依強盜罪聲押獲准。

橋頭地院審理時，陳男供稱他是去找林男理論，並沒有恐嚇林男交錢，是林自己突然塞錢給他，當時他躁鬱症發作，就把錢拿走，沒有向林男說要殺死他。

但法官認為，林男不認識陳男，怎會突然交出3萬元，陳男持刀抵住林男時，也沒有提到女友曾被林男騙財騙色，且若是為了幫女友討公道，何必以激烈手段，將汽油灑在林男屋內。