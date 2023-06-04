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女子口鼻流血陳屍租屋處 男友謊稱自轟
新北市陳姓女子前天口鼻流血陳屍八里區租屋處內，檢警昨天前往淡水馬偕醫院相驗，確認全身沒有穿刺性傷口及彈擊孔，排除有他殺嫌疑，由於王姓男友指稱，兩人曾多次吸食安毒，不排除陳女吸毒過量暴斃，將解剖確認死因。
據了解，從事護膚美容的陳女（卅四歲），與有多項前科的王男（卅三歲）為男女朋友，陳女上個月底跟房東簽約，本月一日入住八里區忠孝路兩房一廳租處，未料發生憾事。
據悉，前天下午兩時許，王男前往女友八里租屋處，當天傍晚五時許，王男慌張地打電話報警，指稱「我女朋友是通緝犯，她要開槍自殺」，警方立即派員前往。
警方到場聯繫房東入內，赫見陳女口鼻流血、半坐臥在臥房床上，已無生命徵象，送醫急救不治。經檢視全身無明顯外傷，也未發現有彈擊射出及射入口。
警方採證發現，床頭櫃上有三包重量四十克的安毒、吸食器及沾有血跡的一把彈簧刀，床上另有把模擬改造手槍、一枚彈殼，現場無噴濺血跡反應，也無打鬥及外力介入跡象。
警方約談王男到案說明時，王男供詞反覆，一下說自己與女友在租屋處吸食毒品，一下又說「當時在陽台聽到一聲槍響，才會打電話報警」，隨後又改口「看到她舉槍自殺才報警」，最後又說「我真的有看到她開槍自殺」。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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