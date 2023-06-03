通緝犯懸掛偽造車牌拒檢撞警 追兩公里圍捕攔截究辦

42歲黃姓男子懸掛偽造車牌被人申訴檢舉，昨天下午他車停在新北市泰山區一處收費停車格被發現，警找來拖車準備拖離，黃男跳上車加速油門撞傷員警，雙方追逐2公里在新北大道七段攔截黃男人車，盤查才知他被通緝，連同車內毒品一併帶回，警詢後依毒品、偽造特種文書、妨害公務及傷害等罪移送法辦；另毒品通緝則解送歸案。

據了解42歲黃姓男子有多項前科，他懸掛偽造車牌多次違規被開單告發，原車主不堪其擾向台中監理站檢舉申訴。昨天下午4時許，他將車停放在新北市泰山區明志路與漢口街口一處收費停車格。轄區警巡邏經過發現該車車牌與車身不符，於是通知拖吊車前來吊離。

怎料黃男見狀竟跳上駕駛座加快油門逃離，過程中還衝撞員警，導致員警肢體多處擦傷，黃男順利逃脫沿著明志路往新莊方向飆逃。警方通報線上警網攔截圍捕，追逐近2公里直到新北大道7段將黃男人車攔截下來壓制逮捕。