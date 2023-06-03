宜蘭警方破獲製毒工廠 3嫌遭收押

宜蘭警方今天表示，日前在新北市等地查獲大麻製毒工廠，逮獲藍姓男子共4名犯嫌，其中3人已遭羈押。

宜蘭縣警察局三星分局發布新聞稿表示，警方於今年1月偵辦大麻毒品案，發現吳姓犯嫌疑似販賣大麻，經報請宜蘭地方檢察署指揮，於3月中旬逮捕吳嫌到案，並經宜蘭地方法院裁定收押。

專案小組持續溯源追查上游供毒者，經長期跟監蒐證，陸續在5月8日及29日在新北市、桃園市，將上游供毒者藍姓男子、吳姓男子、田姓男子與高姓女子查緝到案，起出毒品及販毒、製毒工具。查扣物品計有191顆大麻種子、大麻煙草5包（共168.25公克）等。

全案依違反毒品危害防制條例，移送宜蘭地檢署偵辦，其中藍男、吳男、田男3名犯嫌經檢察官複訊後聲押獲准。