滅會令奏效！三重警強鏟「弘仁會」 據點解約急搬家

為鏟除竹聯幫弘仁會黑幫據點，新北市三重警方針對該幫會建設、娛樂公司，下達「滅會令」加強掃蕩。繼日前弘仁會中和組組長「鯨魚」、東南組組長「樂樂」被逮，弘仁會位於三重區集賢路的娛樂公司，也因數月未交房租、未繳水電費而被停水，幫眾不得不於在上個月30日急忙搬離另尋他處。

警方表示，今年3月竹聯幫旭仁會、明仁會大陣仗在北市大直萬豪酒店舉辦春酒，找來170名辣妹，高調在酒店門口迎賓。酒店業者不但配合黑幫，還拒絕中山分局在酒店大門盤查進出人員。警界顏面無光高層大為震怒，開始執行一波波掃黑、肅槍行動。

為徹底剷除幫派勢力，新北市三重警方針對該幫會建設、娛樂公司下達「滅會令」加強掃蕩，同時實施強力臨檢及路檢守望，這讓弘仁會幫眾感到壓力，繼弘仁會中和組組長「鯨魚」、東南組組長「樂樂」被逮。

警方說大動作掃黑，這讓弘仁會幫眾備感壓力，除拆除三重娛樂公司門外招牌外，據點因水電費、房租繳不出來，上月27日被停水，幫眾不得不於在上個月30日急忙搬離另尋他處，滅會令奏效！