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滅會令奏效！三重警強鏟「弘仁會」 據點解約急搬家

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為鏟除竹聯幫弘仁會黑幫據點，新北市三重警方針對該幫會建設、娛樂公司，下達「滅會令」加強掃蕩。繼日前弘仁會中和組組長「鯨魚」、東南組組長「樂樂」被逮，弘仁會位於三重區集賢路的娛樂公司，也因數月未交房租、未繳水電費而被停水，幫眾不得不於在上個月30日急忙搬離另尋他處。

警方表示，今年3月竹聯幫旭仁會、明仁會大陣仗在北市大直萬豪酒店舉辦春酒，找來170名辣妹，高調在酒店門口迎賓。酒店業者不但配合黑幫，還拒絕中山分局在酒店大門盤查進出人員。警界顏面無光高層大為震怒，開始執行一波波掃黑、肅槍行動。

為徹底剷除幫派勢力，新北市三重警方針對該幫會建設、娛樂公司下達「滅會令」加強掃蕩，同時實施強力臨檢及路檢守望，這讓弘仁會幫眾感到壓力，繼弘仁會中和組組長「鯨魚」、東南組組長「樂樂」被逮。

警方說大動作掃黑，這讓弘仁會幫眾備感壓力，除拆除三重娛樂公司門外招牌外，據點因水電費、房租繳不出來，上月27日被停水，幫眾不得不於在上個月30日急忙搬離另尋他處，滅會令奏效！

三重警分局長張國哲表示，「打擊犯罪、掃黑制暴」是警方不變的決心，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，將持續對轄內幫派組合進行注控，對於幫派所經營行業處所，成員經常聚集出入聚點及週邊道路，以優勢警力執行臨（路）檢，務使民眾享有安全，健康的生活，絕不容許任何黑道幫派等不法集團，挑戰警方維持社會治安的決心。

新北市三重警方針對轄內竹聯幫弘仁會幫派據點下達「滅會令」，上個月30日位於三重據點已搬離。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方針對轄內竹聯幫弘仁會幫派據點下達「滅會令」，上個月30日位於三重據點已搬離。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方針對轄內竹聯幫弘仁會幫派據點下達「滅會令」，上個月30日位於三重據點已搬離。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方針對轄內竹聯幫弘仁會幫派據點下達「滅會令」，上個月30日位於三重據點已搬離。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會位於三重據點沒繳水費被斷水。記者曾伯愷／翻攝
竹聯幫弘仁會位於三重據點沒繳水費被斷水。記者曾伯愷／翻攝
弘仁會新北市三重據點於上個月30日搬離。記者曾伯愷／翻攝
弘仁會新北市三重據點於上個月30日搬離。記者曾伯愷／翻攝
弘仁會新北市三重據點於上個月30日搬離。記者曾伯愷／翻攝
弘仁會新北市三重據點於上個月30日搬離。記者曾伯愷／翻攝
弘仁會新北市三重據點於上個月30日搬離。記者曾伯愷／翻攝
弘仁會新北市三重據點於上個月30日搬離。記者曾伯愷／翻攝

弘仁會 酒店 竹聯幫

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