聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭檢警追大麻到桃園 破獲民宅種大麻、製毒 逮4嫌
桃園田姓男子與人合夥，在租屋處種植大麻，製作大麻煙油等毒品，一路流入宜蘭，宜蘭檢警與保七總隊、桃園市警局合作，近日陸續查緝新北藍姓男子、高姓女子，桃園田男與吳姓男子到案，搜出大麻29株、大麻種子191顆與毒品、製毒工具等等，依違反毒品危害防制條例將4人移送宜蘭地檢署偵辦。
宜蘭三星警分局指出，今年1月偵辦毒品案件時，發現1名吳姓男子販賣大麻，報請地檢署指揮，3月中旬將吳嫌逮捕，經地院裁定收押。檢警追查吳男大麻的來源，發現來自宜蘭縣外，線索指向新北、桃園等縣市，宜檢遂動員三星分局、蘇澳分局、保安隊霹靂小組、保七總隊第四大隊偵查小隊與桃園發得警分局共同偵辦。
警方5月8日在新北逮捕20多歲藍姓男子和30多歲高姓女子，不過未找到製毒工廠等，遂繼續溯源；5月29日，警方攻入田男在桃園承租的民宅，逮捕30多歲田男與30多歲吳男，發現田男利用屋內空間種植大麻，扣得25株活體與4株枯萎的死體、191顆大麻種子，以及大麻葉1袋。
警方另查扣大麻煙油137瓶、大麻煙草5包，以及毒品咖啡包94包，毛重459公克、哈密瓜錠3包，毛重273公克，此外還有1批製毒工具。田男坦承在租屋處種植大麻，田、吳、藍、高4人被依違反毒品危害防制條例送辦，檢方聲押田、吳、藍3犯嫌獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言