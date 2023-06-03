宜蘭檢警追大麻到桃園 破獲民宅種大麻、製毒 逮4嫌

桃園田姓男子與人合夥，在租屋處種植大麻，製作大麻煙油等毒品，一路流入宜蘭，宜蘭檢警與保七總隊、桃園市警局合作，近日陸續查緝新北藍姓男子、高姓女子，桃園田男與吳姓男子到案，搜出大麻29株、大麻種子191顆與毒品、製毒工具等等，依違反毒品危害防制條例將4人移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭三星警分局指出，今年1月偵辦毒品案件時，發現1名吳姓男子販賣大麻，報請地檢署指揮，3月中旬將吳嫌逮捕，經地院裁定收押。檢警追查吳男大麻的來源，發現來自宜蘭縣外，線索指向新北、桃園等縣市，宜檢遂動員三星分局、蘇澳分局、保安隊霹靂小組、保七總隊第四大隊偵查小隊與桃園發得警分局共同偵辦。

警方5月8日在新北逮捕20多歲藍姓男子和30多歲高姓女子，不過未找到製毒工廠等，遂繼續溯源；5月29日，警方攻入田男在桃園承租的民宅，逮捕30多歲田男與30多歲吳男，發現田男利用屋內空間種植大麻，扣得25株活體與4株枯萎的死體、191顆大麻種子，以及大麻葉1袋。