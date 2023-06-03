新北八里女口鼻流血死租處 彈簧刀疑有血 男友說詞反覆檢警今相驗

34歲陳姓女子昨天傍晚被發現口鼻流血，陳屍在新北市八里區忠孝路租屋處，警方檢視陳女全身沒有明顯外傷及彈擊孔，床頭櫃有毒品、吸食器、一把刀尖疑有血跡的彈簧刀，床上則放模擬改造手槍、一顆彈殼。男友王男到案供稱，與女友在租處多次吸毒，且有親眼看到女友開槍自殺，警方不排除任何可能，今天檢警相驗釐清死因。

據了解34歲陳姓女子從事護膚美容，與有多項前科的33歲王男互為男女朋友關係，陳女上個月25日跟房東簽約，這個月1日才入住新北市八里區忠孝路這兩房一廳租處，未料昨天就發生憾事。

據悉昨天下午2時許王男前往女友八里租處，兩人一待就是一整個下午，直到昨天傍晚5時許，王男慌張地打電話向警報案「我女朋友是通緝犯，她要開槍自殺」，警方立即派員前往查看。

警方到場敲門按鈴沒有人回應，經聯繫房東到場協助開門入內一看，赫見陳女口、鼻流血半坐臥在床上，檢視她全身上下沒有明顯外傷，未發現有彈擊射出及射入口，陳女當場已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

警方重回現場拉起封鎖線採證，床頭櫃上有毒品安非他命、吸食器及一把刀尖有血跡反應的彈簧刀，床上處則有一把模擬改造手槍、及一枚彈殼，勘驗現場沒有噴濺血跡反應，現場也沒有打鬥及外力介入跡象。

昨晚警方聯繫王男到所說明釐清，面對警方詢問王男供詞反覆，一下說昨天下午2時許他與女友在租處多次吸食毒品，一下又說「當時在陽台聽到一聲槍響，才會打電話報警」隨後又改口說「看到她舉槍自殺才報警」，最後才語帶肯定說「我真的有看到她開槍自殺。」警問王為何沒待在現場，王男辯稱怕自己有被通緝。

陳女死因詭異成謎，是不是因吸毒過量暴斃身亡？還是王男故布疑陣製造自殺假象，又或者是王男所稱看到她開槍自殺，警方不排除任何可能，相關疑點及死因有待今天檢警相驗後釐清。

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