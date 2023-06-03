「你女兒涉及毒品案」男遭詐一急要匯款 員警幫他守住30萬
潘姓男子接獲不明來電，指其愛女涉及毒品案，須繳納30萬元才能脫身，台北市警方接獲銀行通報後派員到場關懷，當場告知潘男「這絕對是詐騙」，並致電聯繫潘男女兒查證，潘男才知受騙，所幸及時保住30萬元積蓄。
警方調查，台北市中山分局中山一派出所5月25日獲報，有民眾貌似遭受詐騙準備匯款，經派員到場，68歲潘姓男子指稱，不明來電稱其愛女涉入毒品案，只有依照指示匯款30萬元才能脫身，潘男愛女心切，立刻到銀行準備匯款。
員警獲悉後表示，潘男遭遇常見的詐欺手法，並依潘男提供資料，當場致電潘男女兒查證，潘女接獲來電回應「沒有這種事！」潘男才知遭遇詐騙，索性行員及員警及時介入關懷，才未將30萬元積蓄匯出。
警方呼籲，詐騙手法日新月異，就連公務機關的電話號碼也可能被偽造轉接，民眾若接獲可疑來電或訊息，要求依指示交付金錢，應立即撥打165或110專線查證，避免落入詐騙陷阱。
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