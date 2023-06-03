涉鈍器殺同事 凶嫌滅證再上班

台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，前晚遭同事林姓男子涉持鐵條重擊慘死，圖為案發現場。圖／讀者提供 台鐵左營機務段洪姓加油工，前晚十一點下班未歸，同事驚見其倒臥血泊，送醫不治；警方查出，洪男與林姓同事曾爆口角有嫌隙，案發當天上午兩人起爭執，林男持鈍器重擊洪男致死，事後還折返現場，以清潔劑擦拭血跡滅證，再裝沒事回辦公室上班，行徑異常冷血。

警方昨天上前往林男位於仁武透天住處查緝，林男發現警方上門，堅持不開門拒捕，從屋頂逃跑至鄰宅，不慎從四樓墜至二樓，右腿骨折被逮，送醫治療，警方先派員戒護，再行詢問。檢警相驗，死者後腦遭重擊，是致命傷。

警方調查，洪姓加油工（六十三歲）在台鐵左營機務段加油設備站管理柴油，他前天上午上班後，直到當晚十一點仍未下班，家人擔心他安危，於是請同事前往辦公室察看，結果驚見他滿身是血倒臥在地，已無呼吸心跳。

由於案發現場偏僻又沒路名，辦公室僅洪男一人上班，進入廠區得經過兩道關卡，警方疑是熟人所為，請來鑑識人員協助採證，命案現場有數公尺血痕，窗檯及屋內也有數枚指紋，均有被擦拭過的痕跡。調閱監視器發現，負責號誌管理的林男（五十六歲）多次出現在現場，涉有重嫌。

警方查出，洪男和林男十年前因工作問題發生口角，林男曾出言恐嚇對方，雙方互看不順眼，洪男前天五點多上班，林男七點多上班，畫面錄下林男進入洪男辦公室後，就再也沒看到洪男人影，但林男卻多次進出現場。

警方比對林男進出場域時間，發現林男疑持鈍器重擊殺害洪男後，先離開現場，因無人發現洪男慘遭殺害，林男行凶後，數度折返現場，以清潔劑擦拭及拖地湮滅跡證。