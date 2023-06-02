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五億高中生肋骨斷、內臟破 配偶涉偽造文書不排除加工自殺

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八里女子鼻孔流血陳屍租屋處 身旁有吸食器排除他殺

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

34歲陳姓女子，今天傍晚被發現鼻孔流血陳屍在新北市八里區忠孝路租屋處，警方檢視現場陳女身旁有包毒品安非他命、吸食器及一把模擬改造手槍、彈殼一枚，陳女沒有外傷，現場沒有外力介入，目前排除他殺可能，詳細死因有待明日檢警相驗釐清。

據了解34歲陳姓女子，今天傍晚5時許她男友向警報案指稱，陳女疑似要在新北市八里區忠孝路租處自殺，警方趕緊派趕抵經敲門沒有回應，聯繫房東到場協助開門。警入內一看赫見陳女人仰躺在床上，全身沒有外傷，但鼻孔流血當場已無生命徵象，緊急送醫急救宣告不治。

警方重回現場採證，發現床沿有一包毒品安非他命（重量待驗）、毒品吸食器、及一把模擬改造手槍、彈殼一枚，現場沒有打鬥、外力介入跡象。經聯繫陳女男友到所釐清，陳女男友向警供稱，今天一整天都待在陳女租處，多次吸食毒品，直到傍晚才離去，面對警詢為何要報警說女友自殺？是不是當下已知女友吸毒過量暴斃？陳女男友則交代不清，詳細死因有待明日檢警相驗釐清。

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34歲陳姓女子鼻孔流血陳屍在新北市八里租處，目前排除他殺死因待查。記者曾伯愷／翻攝
34歲陳姓女子鼻孔流血陳屍在新北市八里租處，目前排除他殺死因待查。記者曾伯愷／翻攝

毒品 女友

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