八里女子鼻孔流血陳屍租屋處 身旁有吸食器排除他殺

34歲陳姓女子，今天傍晚被發現鼻孔流血陳屍在新北市八里區忠孝路租屋處，警方檢視現場陳女身旁有包毒品安非他命、吸食器及一把模擬改造手槍、彈殼一枚，陳女沒有外傷，現場沒有外力介入，目前排除他殺可能，詳細死因有待明日檢警相驗釐清。

據了解34歲陳姓女子，今天傍晚5時許她男友向警報案指稱，陳女疑似要在新北市八里區忠孝路租處自殺，警方趕緊派趕抵經敲門沒有回應，聯繫房東到場協助開門。警入內一看赫見陳女人仰躺在床上，全身沒有外傷，但鼻孔流血當場已無生命徵象，緊急送醫急救宣告不治。

警方重回現場採證，發現床沿有一包毒品安非他命（重量待驗）、毒品吸食器、及一把模擬改造手槍、彈殼一枚，現場沒有打鬥、外力介入跡象。經聯繫陳女男友到所釐清，陳女男友向警供稱，今天一整天都待在陳女租處，多次吸食毒品，直到傍晚才離去，面對警詢為何要報警說女友自殺？是不是當下已知女友吸毒過量暴斃？陳女男友則交代不清，詳細死因有待明日檢警相驗釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885