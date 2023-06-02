亂丟垃圾引注意！毒品通緝犯棄車逃逸 遭警壓制送辦

花蓮吉安警分局兩名員警執行巡邏勤務，在市區發現有汽車乘客伸手出車外亂丟垃圾，原本只是要上前規勸，但駕駛竟心虛棄車逃逸，員警追逐逮捕，發現是毒品通緝犯，還在車內搜出毒咖啡包、開山刀、西瓜刀等刀械一批，將3人依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

吉安警分局北昌派出所長鍾明均說，兩名員警日前在轄區巡邏，發現前方一輛小客車開到花蓮市國富二街，有乘客伸出手亂丟垃圾，立即上前想要規勸，但對方駕駛發現警方靠近，竟棄車拔腳狂奔，兩名員警也下車追趕，跑了100公尺將人壓制在地。

警方調查，車上有29歲偕姓駕駛，及30歲朱姓、32歲劉姓共3名男子，亂丟垃圾的是朱姓男子，偕姓駕駛為花蓮地檢署及花蓮地方法院發布的毒品通緝犯，警方在車內置物箱查獲二級毒品咖啡包7包，總重12.9公克，還有開山刀、短柄武士刀、西瓜刀、藍波刀各一把，依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法、槍砲彈藥刀械管制條例將3人送辦，進一步追查毒品來源和流向。

吉安警分局表示，近年新興毒品藉由化學結構及包裝不斷改變來躲避查緝，大幅提高危害嚴重性，施用毒品會對腦部中樞神經造成影響，產生妄想及行為暴躁、意識模糊或精神恍惚，嚴重者會造成精神分裂並導致死亡，依據毒品危害防制條例規定，販賣2、3級毒品最重可處無期徒刑，接觸毒品害人害己，呼籲切勿以身試法。

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