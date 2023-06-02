小熊偶鼻裝針孔 淡水警破詐騙機房逮5嫌 救出被軟禁3人

張男與妻子陳女夥同黃、王、吳三男共組詐欺集團，今年5月中旬，由張男租下新北市三芝區淺水灣街一棟社區大樓當詐欺機房，並軟禁租借銀行帳戶的3名被害人。日前警方獲報追查於5月30日中午聯合刑事局、國道刑警隊前往攻堅，一舉破獲詐欺機房，現場逮捕5嫌救出3名被軟禁被害人，警詢後依法究辦。

據了解有多項前科的45歲張姓男子與40歲陳女（毒品通緝犯）是夫妻關係。上個月中旬張男租下新北市三芝區淺水灣街一棟社區大樓當詐欺機房，他夥同其妻陳女及黃（28歲）、王（45歲）、吳（48歲）3男共組詐欺集團。

張、陳夫妻檔利用網路社群平台，以隨機發送訊息方式，誆以20萬元高價向其需用錢的民眾租借銀行帳戶，等到被害人與其車手面交之際，旋即被帶回詐欺機房軟禁控制行動。

張男為躲避警方查緝，不時更換詐騙據點，甚至在小熊玩偶的鼻子內裝設「針孔攝影機」隨時監視外頭動靜。上個月中午，警方持搜索票聯合聯合刑事警察局偵一大隊、國道刑事警察大隊，荷槍實彈前往查緝。詐團5嫌因小熊玩偶提早發現警方來查，旋即奪門逃竄，仍被警方逮捕，救出被軟禁的3名被害人。