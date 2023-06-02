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影／查獲毒蟲 板橋警上逮賓士代步毒販 查扣百餘包K他命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

板橋警方今年4月中查獲一名毒蟲，循線向上溯源追查月餘，5月底在新北市新莊區逮捕毒品中盤商陳男，查獲100多包K他命等毒品及現金16萬餘元，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局板橋派出所員警在今年4月12日巡邏時，查獲彭姓男子涉及毒品及公共危險案，警詢後彭嫌坦承毒品來源為暱稱「翔翔」男子，成立專案小組向上溯源循線蒐報，發現陳男子（28歲）涉嫌重大，5月30日持搜索票前往新莊區陳男住處查緝，不僅在其住處執行搜索，連其代步使用的賓士休旅車及機車都不放過。

警方共查扣K他命102包、毒品咖啡包1包、大麻菸油2支、手機2支、電腦主機1台、現金16萬3900元、分裝袋1批、電子磅秤1個等證物，警詢後依毒品罪嫌移送新北檢方偵辦，檢察官訊後諭令8萬元交保候傳。

板橋警分局長黃南山表示，依毒品危害防制條例規定，製造、販賣或運輸各類毒品者，可處死刑、無期徒刑或7年以上有期徒刑，製造、販賣第三級毒品者，可處7年以上有期徒刑。警方會持續掃蕩毒品並積極斷絕來源，淨化社會維護治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

板橋警方今年4月中查獲一名毒蟲，循線向上溯源追查月餘，5月底在新北市新莊區逮捕毒品中盤商陳男，查獲100多包K他命等毒品及現金16萬餘元，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今年4月中查獲一名毒蟲，循線向上溯源追查月餘，5月底在新北市新莊區逮捕毒品中盤商陳男，查獲100多包K他命等毒品及現金16萬餘元，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今年4月中查獲一名毒蟲，循線向上溯源追查月餘，5月底在新北市新莊區逮捕毒品中盤商陳男，查獲100多包K他命等毒品及現金16萬餘元。記者王長鼎／翻攝
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板橋警方今年4月中查獲一名毒蟲，循線向上溯源追查月餘，5月底在新北市新莊區逮捕毒品中盤商陳男，查獲100多包K他命等毒品及現金16萬餘元。記者王長鼎／翻攝
板橋警方今年4月中查獲一名毒蟲，循線向上溯源追查月餘，5月底在新北市新莊區逮捕毒品中盤商陳男，查獲100多包K他命等毒品及現金16萬餘元。記者王長鼎／翻攝
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