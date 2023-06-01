尤伯祥遭控教唆偽證 全律會：訪談證人必要且正當

尤伯祥。聯合報系資料照 大法官被提名人尤伯祥被質疑曾教唆證人作偽證，全國律師聯合會今天表示，律師訪談證人可實現公平審判，必要且正當。台灣刑事辯護律師協會則呼籲，有心人士應停止抹黑。

總統府5月30日公布4名大法官被提名人，包括最高法院法官蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五與律師尤伯祥。但民進黨立委蘇治芬當天晚間即在臉書轉載前雲林地方法院法官康樹正的文章，指「尤伯祥律師被提名為大法官，令人震驚。雲林焚化爐案，他教唆證人偽證。」

尤伯祥5月31日於臉書回應指出，判決書明確記載筆記本是證人開庭札記，而非教唆問答集，這是惡意捕風捉影。

全律會今天發布新聞稿表示，關於近日媒體報導律師訪談證人涉嫌教唆偽證等疑義，全律會既然以保障人權、促進司法及法律制度革新、改善律師執業環境、增進律師權益為宗旨，不容特定人士對律師品德、信譽、執業倫理與執行職務的正當行為多所貶抑，因此發布聲明。

全律會表示，目前刑事訴訟程序採卷證併送制度，被告被檢察官起訴，等於是孤身面對檢察官挾國家資源所羅列的不利事證，且檢察官可在審判外自行傳喚並訊問證人；依當事人對等原則，被告委任律師同樣有權於訴訟程序外訪談證人，因此律師於開庭前接觸並訪談證人，必要且正當。

全律會說，部分法官與檢察官對律師依法執行職務有嚴重誤解，動輒恫嚇、構陷訪談證人的律師涉嫌串證或教唆偽證，使律師不敢依法為被告蒐求證詞，無法為被告提出有利證據，將導致被告無法享有防禦權，讓審判毫無公平可言。

另一方面，台灣刑事辯護律師協會也透過臉書粉絲專頁指出，部分媒體引用悖離事實的言論，捕風捉影稱尤伯祥涉教唆證人偽證；有心人士惡意擷取判決文字，錯誤扭曲事實過程，踐踏刑事辯護價值，忽略證人訪談合法合憲。

台灣刑事辯護律師協會表示，尤伯祥為人權奮鬥、為司改發聲、為受冤的人挺身而出，眼見程序不公而堅持難行的改革道路，遇除錯機制失靈而矢志對抗顢頇司法，其風骨為憲法守護者的大法官適當人選，呼籲有心人士停止抹黑。