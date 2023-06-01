礁溪某飯店針孔攝影機查獲新北男 稱自拍忘了帶走
新北市彭姓男子近日在宜蘭礁溪鄉某溫泉飯店內裝設針孔攝影機，偷拍入住客人影像，日前被住客發現，警方比對住房紀錄後鎖定彭男，宜蘭刑大、新北三重警分局昨日持搜索票到住處逮人，並扣得安非他命1包，依違反妨害秘密、毒品危害防制條例等罪送辦。彭自稱是自拍使用，只是退房時忘了帶走。
1對情侶本月21日入住礁溪某溫泉飯店，無意間發現房內針孔攝影機，馬上連絡櫃台並報警，警方獲報到場，檢視該攝像機，發現內有1組記憶卡，錄到5組客人，不過由於攝像頭角度歪斜，僅錄到床邊3分之1，未拍到房客臉部和隱私部位。
宜縣警局礁溪警分局組成專案小組，過濾飯店監視器畫面、清查出入人員，並對比住房紀錄，鎖定新北市37歲彭男，他今年5月多次入住該飯店，嫌疑重大，宜縣刑大科偵隊與新北市三重警分局向宜蘭地院申請收索票，昨日到住處逮住彭男。
據了解，彭男自稱攝像頭是自拍使用，忘記帶走才留在房內，並非有意偷拍。警方查扣手機、平板電腦、隨身碟等相關證物，另查獲安非他命1包與相關器具，警方依違反毒品危害繁治條例現行犯，將彭男函送新北地檢署偵辦，偷拍部分，依違反妨害秘密罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。
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