網購進口減肥藥 成分含四級毒品西布曲明遭起訴
黎姓女子在網路上購買49瓶減肥藥，包裹入關時遭海關查驗發現，減肥藥摻有國內規範禁止的四級毒品西布曲明（Sibutramine），台北地檢署認為，黎女輸入禁藥，涉嫌違反藥事法，向法院聲請簡易判決。
據了解，黎女網購49瓶進口減肥藥打算自用，不料，藥品成分含有四級毒品西布曲明。檢方表示，雖然黎女表示購藥自用、非轉賣用，仍涉嫌觸犯藥事法第82條過失輸入禁藥。
衛福部食藥署曾說明，西布曲明具有抑制食慾之效，容易引起血壓上升、心悸、心律不整、心跳停止，增加心血管疾病風險，嚴重時甚至可能死亡。從2010年11月起，政府廢止所有含有西布曲明成分藥品許可證。同時，西布曲明是過去知名減肥藥物諾美婷的成分，該藥品目前也已下市。
※求助資訊及毒品危害防制諮詢專線（0800-770-885）
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