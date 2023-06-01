網購進口減肥藥 成分含四級毒品西布曲明遭起訴

台中市身價五億的賴姓高中生在上月初墜樓，甫與賴登記結婚的夏男被列為殺人罪被告，檢方命30萬元交保，因夏男被拍到在案發後有「變裝」，也有證人證稱，看到賴男躺在地上時，夏男已站在旁邊，還拿著一包疑似「鞋子」的物品，賴母委任律師將再向檢方聲請調查證據。

2023-06-01 11:36