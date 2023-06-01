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不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

網購進口減肥藥 成分含四級毒品西布曲明遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

黎姓女子在網路上購買49瓶減肥藥，包裹入關時遭海關查驗發現，減肥藥摻有國內規範禁止的四級毒品西布曲明（Sibutramine），台北地檢署認為，黎女輸入禁藥，涉嫌違反藥事法，向法院聲請簡易判決。

據了解，黎女網購49瓶進口減肥藥打算自用，不料，藥品成分含有四級毒品西布曲明。檢方表示，雖然黎女表示購藥自用、非轉賣用，仍涉嫌觸犯藥事法第82條過失輸入禁藥。

衛福部食藥署曾說明，西布曲明具有抑制食慾之效，容易引起血壓上升、心悸、心律不整、心跳停止，增加心血管疾病風險，嚴重時甚至可能死亡。從2010年11月起，政府廢止所有含有西布曲明成分藥品許可證。同時，西布曲明是過去知名減肥藥物諾美婷的成分，該藥品目前也已下市。

※求助資訊及毒品危害防制諮詢專線（0800-770-885）

黎姓女子在網路上購買進口減肥藥，藥品成分含有四級毒品西布曲明，涉嫌違反藥事法。示意圖。圖／聯合報系資料照片
黎姓女子在網路上購買進口減肥藥，藥品成分含有四級毒品西布曲明，涉嫌違反藥事法。示意圖。圖／聯合報系資料照片

減肥 毒品 食藥署

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