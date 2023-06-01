高雄男大生酒駕被捕 背包內竟有玄機
陳姓男大學生昨天涉嫌酒駕，遇警方攔查，員警在他的背包發現多包「奶茶包」，懷疑是毒品咖啡包，一驗卻是摻奶茶粉的毒品奶茶包。
昨天凌晨2時40分許，高雄市警新興分局員警巡邏，經過新興區新田路與林森二路口，停等紅燈時，發現陳姓男子（22歲）騎機車未扣好安全帽帶未扣即上路。
員警尾隨到陳攔車示意他受檢，員警聞到他身上散發酒味，要求他接受酒測，呼氣酒測值每公升0.32毫克，警方立即逮捕他，帶回派出所後，在他的背包內，發現20包疑似毒品的物品。
陳姓男大生向員警稱是「奶茶包」，但警方檢測，發現呈三級毒品反應，陳才坦承奶茶包都是毒品，總重80多公克。全案依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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