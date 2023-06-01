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奇蹟！失聯移工昏迷指數3甦醒 非法雇主負擔醫藥費送返越南

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

越南失聯移工「阿風」工作時不慎踩空墜地撞頭送醫，昏迷指數僅3，呈重度昏迷，移民署新竹市專勤隊接獲醫院通報查出非法雇主身分，並協助雙方達成和解、支付龐大醫療費用。阿風經照料後奇蹟甦醒，移民署日前將阿風遣送回國，還不忘提醒照顧好身體，有機會再來台灣，阿風不禁感動致謝「不會忘記台灣的幫忙。」

「阿風」返國前親筆寫信並送上花籃，逐一向移民署及照顧他的醫護人員感謝，很難想像，1個多月前「阿風」還是一個昏迷指數3項評估值都只有1的病患，情況緊急。

移民署新竹市專勤隊指出，1個多月前接獲中國醫藥大學新竹附設醫院社工通報，院內有1名身分不明對象因在工作處所工作時踩空不慎自高處摔下，撞擊頭部後昏迷，專勤隊人員接獲醫院通報立刻前往比對身分，發現重傷者是47歲的失聯移工「阿風」。

新竹市專勤隊隊長范育誠說，移民署非常重視移工人權，除了積極協助聯繫雇主及親友，更循線追查出「阿風」受傷時工作處所及查獲非法雇主，並將非法雇主依違反就業服務法函送勞政單位裁罰。

范育誠也提到，專勤隊人員到加護病房探視時，「阿風」昏迷指數3項評估值均為1，病情嚴重，醫療費用高達數十萬元，還好非法雇主勇於面對還非常友善地協助照料「阿風」並支付醫療費用，並協助雙方最後達成和解，「阿風」也奇蹟式地甦醒。

此外，專勤隊人員也發現「阿風」的弟弟「阿南」原為合法移工，因為照顧哥哥而曠職超過3天，主動協助向「阿南」原雇主告知原委，因「兄弟情深」感動了原雇主撤銷失聯通報，讓「阿南」可以繼續留在台灣工作同時，也能照顧因為意外住院的哥哥。

經移民署新竹市專勤隊協助安排，「阿風」與「阿南」5月30日搭機返回越南，專勤隊人員也親自送機，和「阿風」來個大擁抱；兄弟2人返國前特意寫了一封信及前往移民署致贈花籃感謝，感謝新竹移民署與醫護人員的幫助，讓兩人終於可以回到家鄉。

內政部移民署指出，今年2月1日起至6月30日推動擴大自行到案專案，專案期間免收容、繳納最低罰鍰2千元且不管制禁止入國期間。目前已有新竹地區數百名外籍人士主動投案並辦理返國手續，呼籲在台逾期停居留的外來人口把握機會、安心回家。

越南失聯移工「阿風」重傷昏迷後奇蹟甦醒，移民署新竹市專勤隊人員協助他復健。圖／移民署新竹市專勤隊提供
越南失聯移工「阿風」重傷昏迷後奇蹟甦醒，移民署新竹市專勤隊人員協助他復健。圖／移民署新竹市專勤隊提供
越南失聯移工「阿風」重傷昏迷後奇蹟甦醒，移民署新竹市專勤隊人員日前協助他返國，給他一個大大的擁抱。圖／移民署新竹市專勤隊提供
越南失聯移工「阿風」重傷昏迷後奇蹟甦醒，移民署新竹市專勤隊人員日前協助他返國，給他一個大大的擁抱。圖／移民署新竹市專勤隊提供
越南失聯移工「阿風」重傷昏迷後奇蹟甦醒，移民署新竹市專勤隊人員日前協助他返國。圖／移民署新竹市專勤隊提供
越南失聯移工「阿風」重傷昏迷後奇蹟甦醒，移民署新竹市專勤隊人員日前協助他返國。圖／移民署新竹市專勤隊提供

移民署 新竹

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