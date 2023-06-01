遊泰被迷昏？男子受困緬甸

全球反詐騙組織（GASO）在臉書指出，台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔成癱瘓住院；刑事局表示，已與外交部合作營救。圖／本報資料照 全球反詐騙組織揭露，有台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔癱住院。刑事局查出被害人王姓男子確實受困緬甸詐騙園區，正與外交部合作營救，並向泰國警方了解，查證「下藥迷昏被綁」說法。

全球反詐騙組織（GASO）臉書貼文表示，台灣遊客在泰國被下藥，醒來在緬甸，遭詐騙園區要求支付贖金五萬美元（約台幣一五○萬元），否則要加入詐騙集團，被害人不願，從四樓跳下逃脫不幸癱瘓，在當地醫院接受治療。

刑事局國際科查出被害人是高雄市廿七歲王男，家屬上月報案。據家屬說法，王上月中旬赴泰國旅遊，在清邁旅館與友人喝酒被下藥迷昏帶到緬甸果敢詐騙園區，園區開出人民幣五十萬元（約台幣二一○萬元）贖金，他從四樓跳下逃脫摔傷尾椎、腿部骨折，住進園區醫院。

刑事局說，已聯繫外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處協力營救，並通報泰國皇家警察總署了解有無下藥迷昏情形。初步清查，王沒有從泰國出境紀錄，不排除偷渡緬甸。

據了解，清邁到果敢園區車程至少八小時，偷渡須徒步走一段山路，若被害人全程昏迷，不容易抵達園區。