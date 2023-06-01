聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊泰被迷昏？男子受困緬甸

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

全球反詐騙組織（GASO）在臉書指出，台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔成癱瘓住院；刑事局表示，已與外交部合作營救。圖／本報資料照
全球反詐騙組織（GASO）在臉書指出，台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔成癱瘓住院；刑事局表示，已與外交部合作營救。圖／本報資料照
全球反詐騙組織揭露，有台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔癱住院。刑事局查出被害人王姓男子確實受困緬甸詐騙園區，正與外交部合作營救，並向泰國警方了解，查證「下藥迷昏被綁」說法。

全球反詐騙組織（GASO）臉書貼文表示，台灣遊客在泰國被下藥，醒來在緬甸，遭詐騙園區要求支付贖金五萬美元（約台幣一五○萬元），否則要加入詐騙集團，被害人不願，從四樓跳下逃脫不幸癱瘓，在當地醫院接受治療。

刑事局國際科查出被害人是高雄市廿七歲王男，家屬上月報案。據家屬說法，王上月中旬赴泰國旅遊，在清邁旅館與友人喝酒被下藥迷昏帶到緬甸果敢詐騙園區，園區開出人民幣五十萬元（約台幣二一○萬元）贖金，他從四樓跳下逃脫摔傷尾椎、腿部骨折，住進園區醫院。

刑事局說，已聯繫外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處協力營救，並通報泰國皇家警察總署了解有無下藥迷昏情形。初步清查，王沒有從泰國出境紀錄，不排除偷渡緬甸。

據了解，清邁到果敢園區車程至少八小時，偷渡須徒步走一段山路，若被害人全程昏迷，不容易抵達園區。

皇家

延伸閱讀

百萬女網紅遊泰卻遭下藥「擄至緬甸」 GASO：全力營救中

27歲台男遊泰遭綁至緬甸…跳樓逃脫摔癱 刑事局通報營救

緬電信詐騙猖獗 陸駐緬大使再約談緬副總理

緬甸軍心渙散 出逃軍官洩戰機位置

相關新聞

遊泰被迷昏？男子受困緬甸

全球反詐騙組織揭露，有台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔癱住院。刑事局查出被害人王姓男子確實受困緬...

新手爸餵完奶一覺醒來2個月大男嬰猝死 將解剖查死因

基隆市擔任夜班保全員的陳姓男子昨早餵2個多月大女嬰喝奶後，讓女兒睡嬰兒床。他睡在床旁，傍晚醒來發現女嬰無呼吸，送醫不治。...

27歲台男遊泰遭綁至緬甸…跳樓逃脫摔癱 刑事局通報營救

全球反詐騙組織在臉書指出，台灣遊客在泰國遭下藥迷昏帶往緬甸強迫從事詐騙，跳樓脫逃摔成癱瘓住院。刑事局表示，被害人仍受困緬...

毒品分裝廠藏身新竹山區 新北刑大布線破獲

新北市刑大獲報新竹縣山區農舍疑藏有毒品分裝工廠，並有販毒的情況，警方長期布線監控，鎖定40歲邱男涉有重嫌，日前持搜索票查...

影／交易毒品你丟我撿？ 台中警抓台南藥頭送法辦

台中市刑大科偵隊在4月初時偵辦一起毒品案溯源，查出台南市蕭姓男子是毒品上手，透過大數據分析蕭男出沒地點、接觸對象後，展開...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦