強化查緝！檢方發布通緝直接公布照片 預計6月中全面上線

法務部今天說，優化高檢署通緝要犯資料查詢系統，便於民眾查詢，針對判刑逾6個月確定的執行通緝案件，即須入監服刑者，檢方發布通緝時一併公布照片，預計6月中旬全面上線。

法務部檢察司長郭永發今天於法務部媒體茶敘時表示，為使民眾將判決確定後逃亡或藏匿的被告資訊提供給執法人員，確保國家刑罰權的行使，法務部已就台高檢「通緝要犯資料查詢系統」關於執行中通緝案件可能須入監服刑者（即經法院判處有期徒刑逾6月確定、定應執行刑或併案通緝刑期逾有期徒刑6月者），應於發布通緝時一併公布照片。

郭永發指出，針對近期新案符合上述要件者，預計今年6月中旬全面上線（發布通緝時一併公布照片），另外3個月內可完成清理舊案（估全台約8000多案/人）上傳照片，以便於民眾查詢及有利於查緝。未來民眾在台高檢「通緝要犯資料查詢系統」輸入姓名，即可得知有無被通緝等資料。

郭永發表示，通緝中的人犯，依法不得改姓、改名、更改姓名，法務部刑案資料系統已提供戶政機關，使戶政機關受理相關申請時，應先查詢刑案資料，若申請人已通緝，則不得更名，並即時通報司法警察機關協助查捕。

針對近期im.B詐騙案曾姓被告改名與通緝情形，郭永發指出，他在民國98年曾更名為曾O鋒，之後就沒有向戶政機關申請更名，他是對外自稱化名曾O緯；通緝部分，北檢於105年間偵查某案時發布通緝，基隆地院審理某案以及桃檢執行發監則分別發布通緝。

法務部次長黃謀信指出，為強化查緝通緝犯，即時更新通緝資料以方便民眾查詢，民眾只要上網搜關鍵字「通緝犯」，即可進入法務部全球資訊網「通緝犯資料查詢（公告）平台」，此平台有四大分類，分別為調查局、刑事局、台高檢以及警政署。

黃謀信說，調查局「外逃通緝犯查詢系統」主要公布潛逃境外的重大刑案通緝犯、刑事局「重要緊急查緝專案」主要公布有立即危害公眾之虞的重大刑案通緝犯、台高檢「通緝要犯資料查詢系統」主要公布偵查中、執行中以及脫逃的通緝犯、警政署「查捕逃犯網路公告查詢」則是公布一般刑案；平台頁面明確註明查詢條件與公布照片範圍，便於民眾查詢使用。