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毒品分裝廠藏身新竹山區 新北刑大布線破獲

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市刑大獲報新竹縣山區農舍疑藏有毒品分裝工廠，並有販毒的情況，警方長期布線監控，鎖定40歲邱男涉有重嫌，日前持搜索票查緝，緝獲511包毒品咖啡包、7盒彩虹菸、毒品咖啡包原料等物，邱男當場被逮，詢後依法送辦。

警方調查，邱男見販毒有利可圖，甚至為嚴控品質及提升產量，從海外進口封膜機、分裝機等分裝器具，打算大量製作毒品咖啡包，還指定用天然果汁粉摻雜毒品，為刺激買氣，還利用知名威士忌、提神飲料品牌當外包裝。

而為規避查緝，邱男挑選山區做為製毒工廠，隱密進行毒品分裝作業，無奈這麼一番大陣仗，仍不敵警方多日布線查緝，一舉破獲分裝工廠，及時攔阻毒品咖啡包流入，邱男詢後被依毒品危害防制條例送辦，警方將持續向上朔源。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

新北刑大監控多日，破獲毒品分裝廠。記者李易昌／翻攝
新北刑大監控多日，破獲毒品分裝廠。記者李易昌／翻攝
新北刑大監控多日，破獲毒品分裝廠。記者李易昌／翻攝
新北刑大監控多日，破獲毒品分裝廠。記者李易昌／翻攝

毒品 咖啡

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