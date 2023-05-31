大樓內有人持毒品 警調查報案人竟是用毒人

高雄警方接獲報案，稱所住的大樓有人持有毒品，警方到大樓遇見報案的劉姓男子，他隨即帶員警上樓到他住處，說持有毒品的人就是他自己，並交出毒品，大出員警意料。

5月29日上午8時許，高雄市警三民一分局哈爾濱街派出所接獲報案，稱三民區重慶街某大樓有人持有毒品，要員警去處理，警方通知巡邏員警前往大樓，便遇劉姓男子（36歲）在電梯口等候警方。

員警一見劉姓男子，直覺他有些精神恍惚，隨劉上樓後，到了他住處門口還直問他，「可以進去嗎？」劉說可以，員警與他一同進屋，他便交出1小包安非他命和毒品吸食器，直稱這些毒品是他的，令員警相當意外。

警方將劉姓男子帶回查辦，劉仍然精神不佳，但稱很後悔沾上毒品。警方以他自首涉毒，將全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。