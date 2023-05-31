影／交易毒品你丟我撿？ 台中警抓台南藥頭送法辦

台中市刑大科偵隊在4月初時偵辦一起毒品案溯源，查出台南市蕭姓男子是毒品上手，透過大數據分析蕭男出沒地點、接觸對象後，展開蒐證，發現蕭為避免販毒不法遭查緝，都會先與藥腳交易現金後，再約在他處，由他將毒品丟擲在地上，藥腳再取走，科偵隊近日將蕭查緝到案，查獲少量安非他命，全案檢方訊後聲押獲准。

台中市刑大科偵隊在今年4月偵辦一起毒品案時溯源，發現蕭姓藥頭（49歲）涉嫌在台南市區販售二級毒品安非他命，科偵隊組成專案小組展開調查，經運用大數據資料分析蕭男可能出沒地點、接觸對象，由專案人員多日驅車南下蒐證鎖定蕭男涉有販毒重嫌，全案報請台南地方檢察署檢察官呂舒雯指揮偵辦。

專案人員發現蕭男行事謹慎，跟買家交易一律先收取現金，雙方就離開現場不會立刻交付毒品，為避免遭到警方鎖定，雙方另外前往約定地點後，蕭男將毒品丟到地上立即離開，買家隨後上前撿走，利用「你丟我撿」方式，掩人耳目，蕭男還在住處外擺放攤車掩人耳目，藉以偽裝店家躲避警方查緝。

全案經警方不眠不休縝密蒐證掌握犯罪事證，見時機成熟後，近日勤務前往台南仁德查緝蕭男到案，當場查扣第二級毒品安非他命1.4公克、手機等證物，全案警詢後依違反毒品罪移送台南地檢署，檢方聲押獲准，繼續追查毒品來源。